Il 25 febbrai0 2018 ha segnato una data importante nella stagione di Neymar e del Paris Saint-Germain: quando il numero 10 brasiliano è uscito dal campo in lacrime durante il match contro il Marsiglia era facilmente comprensibile che la situazione non era facile, anzi. Il capitano della Seleçao ha subito una microfrattura del quinto metatarso del piede destro ed è andato ad operarsi in Brasile, sotto l'occhio di medici del club francese e della nazionale, che spera di riaverlo al 100% per il Mondiale.

Subito dopo l'operazione si è parlato di stagione finita per Neymar, con il rientro previsto giusto in tempo per l'inizio della Coppa del Mondo di Russia: secondo quanto riportato da UOL Esporte i tempi di recupero potrebbero dimezzarsi e c'è la possibilità che il numero 10 possa tornare in Francia, a disposizione di Unai Emery, già per la fine di aprile.

Il direttore sportivo del club parigino, Maxwell, è in costante contatto con il padre del giocatore e anche il presidente Nasser Al-Khelaifi è andato a fargli visita per capire quando il talentuoso calciatore potrà essere nuovamente disponibile: se il recupero dovesse essere confermato, Neymar potrebbe giocare le ultime tre partite di Ligue 1 contro Amiens, Rennes e Caen. Questo gli consentirebbe di mettere minuti importanti nelle gambe per evitare di arrivare al Mondiale con poca benzina e un test importante, almeno a livello psicologico, potrebbero essere quello dell'8 maggio, quando ci sarà la finale di Coppa di Francia se verrà sconfitto in semifinale il Caen. L'avversario per l'ultimo atto potrebbe essere una squadra tra i Les Herbiers e lo Chambly, entrambi club di terza serie, ma essendo gara secca e con uno stop così importante alle spalle si tratterebbe di un banco di prova da tenere in considerazione prima della partenza per la Russia.