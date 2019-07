Continua la preparazione estiva della nuova Inter di Antonio Conte in Asia e, dopo le gare contro Manchester United e Juventus, sabato la squadra nerazzurra si troverà di fronte al Paris Saint-Germain. Sarà la terza amichevole in Asia, dopo la primissima partita affrontata in Svizzera contro il Lugano, e i nerazzurri vorranno dimostrare ulteriori miglioramenti rispetto alle gare precedenti, in attesa di rinforzi nel reparto offensivo dal mercato. Quello della "punta esperta" è il tema più scottante in casa Inter, con l'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana che predica rinforzi nella zona offensiva e gli obiettivi dichiarati da tempo sono Romelu Lukaku e Edin Dzeko.

Quando si gioca e dove vedere Psg-Inter in tv

La gara tra Paris Saint-Germain e Inter si giocherà sabato 27 luglio alle ore 13.30 italiane allo stadio Complexo Olímpico de Macao, impianto sportivo sito sull'isola di Taipa, in Cina. Come tutta l'International Champions Cup 2019, anche la partita tra il club transalpino e i nerazzurri sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Per guardare il canale sportivo in HD bisognerà essere dotati di una SmartTV con il sistema HbbTV incorporato.

La partita potrà essere seguita anche in streaming: per guardare PSG-Inter su computer, tablet o smartphone basterà collegarsi al sito di Sportitalia, ovvero www.sportitalia.com, accessibile in modo completamente gratuito.

Probabili formazioni di PSG e Inter

Queste sono le probabili formazioni scelte di Thomas Tuchel e Antonio Conte per la gara di Macao valida per la ICC2019:

PSG (4-4-2): Areola; Meunier, Kehrer, Kurzawa, Bernat; Sarabia, Verratti, Herrera, Draxler; Mbappé, Jesé.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito.