Il Paris Saint Germain dopo aver vinto il campionato per la seconda volta consecutiva, la sesta nelle ultime sette stagioni, ha la possibilità di realizzare l’ennesimo ‘doblete’, perché sabato sera a Saint-Denis affronterà il Rennes nella finale di Coppa di Francia. In porta dovrebbe esserci Gigi Buffon che ha la possibilità di conquistare il terzo trofeo con la squadra guidata da Tuchel, il primo lo ha vinto l’estate scorsa: la Supercoppa di Francia.

L’ex portiere della Juventus dice ovviamente che il Paris è favorito contro il Rennes, ma Buffon che di partite importanti e di finali ne ha giocate tante sa bene che nella partita secca tutto può succedere e così le percentuali cambiano rispetto a una normale partita di Ligue 1:

I favoriti siamo noi ma se in una partita di campionato è 80-20, in una finale è 60-40, 65-35: nella singola gara può capitare di tutto, un'espulsione, un infortunio, un palo…

Il Rennes è una squadra temibile, in Europa League è stato eliminato dall’Arsenal e adesso cerca il colpaccio in Coppa di Francia. I rossoneri secondo Buffon sono una delle migliori squadre del campionato francese e potrebbero ben figurare in Serie A, come anche il Lille e il Lione:

E' una squadra molto pericolosa, è vero che in campionato abbiamo vinto 3-1 e 4-1 ma sono state gare molto complicate, loro sono una squadra ben organizzata, con un'ottima fase offensiva Lille, Lione, Rennes e Strasburgo sono squadre che anche in serie A sarebbero protagoniste.

Il futuro di Buffon ancora non è ben definito, il portiere quarantunenne traccia però già un bilancio della sua prima stagione con il Paris Saint Germain. Al di là del calcio l’ex capitano della nazionale si dice pienamente soddisfatto e appagato per questi nove mesi vissuti in una delle città più belle del mondo: