Il Paris Saint Germain sognava in questa stagione di essere quanto meno tra le prime quattro d’Europa, sarebbe stata la prima volta da quando c’è questa ricca proprietà. Il sogno è svanito, ed è svanito prestissimo, perché Neymar e compagni sono usciti agli ottavi di finale, esattamente come l’anno scorso. Emery, che ha il contratto in scadenza a giugno, a fine stagione saluterà. Allo spagnolo non basterà vincere la Ligue 1 per mantenere il posto, il suo successore potrebbe essere Antonio Conte.

Trionfi e tonfi di Emery con il PSG

Ha vinto quattro trofei con il Paris l’ex allenatore del Siviglia, che ha la possibilità di arricchire la sua bacheca con altri titoli. La Ligue 1 è in cassaforte, e potrebbero arrivare i successi in Coppa di Lega (tra poche settimane c’è la finale con il Monaco) e la Coppa di Francia (in semifinale ci sono il Psg, il Caen e due squadre di terza serie). Ma Emery l’anno scorso non è riuscito a vincere il campionato e soprattutto subì un clamoroso 6-1 dal Barcellona, che provocò una umiliazione clamorosa per una squadra ricca e piena di talenti. L’eliminazione subita, ancora, negli ottavi non perora la causa di Emery, che dunque andrà via.

Chi al posto di Emery. Conte favorito su Pochettino

Il favorito, secondo ‘Le Parisien’, è Antonio Conte. L’allenatore lascerà sicuramente il Chelsea. Pareva tempo fa nel mirino del Milan, che però confermerà Gattuso. Per la FIGC è la prima scelta per la panchina della nazionale, ma se si aprisse davvero la pista Psg è probabile che Conte continui a guidare un club. Nell’elenco dei candidati ci sono anche altri due italiani: Allegri e Ancelotti, che potrebbe sostituire Conte al Chelsea o passare con l’Arsenal. In lavagna hanno basse quote anche il tecnico del Tottenham Pochettino, che ha vestito la maglia del Psg, e Luis Enrique, a spasso dopo tre anni ricchi di successi con il Barcellona.