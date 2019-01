Parlo spesso con Neymar e gli ho detto: ‘È incredibile, hai 26 anni e non hai ancora vinto il Pallone d'Oro. Nei prossimi cinque anni, devi vincerne tre! Tre tu e due Kylian. Hai la possibilità di riuscirci.

Gianluigi Buffon non ha dubbi. Il portiere del Paris Saint-Germain ha affermato che Neymar e Kylian Mbappé saranno i prossimi vincitori del Pallone d'Oro. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana, in un'intervista concessa all'ex compagno ai tempi del Parma Alain Boghossian per Eurosport, ha elogiato senza mezzi termini questi due fortissimi calciatori con cui si allena tutti i giorno da qualche mese e che fino a qualche mese aveva affrontato solo da avversario. Vedendoli con costanza il 41enne portiere non ha dubbi: dopo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi saranno loro due a monopolizzare l'albo del Pallone d'Oro:

Sono parte dei motivi per cui sono venuto al Psg. Kylian, lo conosciamo tutti, ha 19 anni (20 anni compiuti il 20 dicembre, ndr), ha il mondo nelle sue mani. Se Kylian decide e dice ‘Devo vincere cinque Palloni d'oro in dieci anni lo farà. Tutto dipende da lui.

Dopo aver elogiato il giovane campione del mondo, Buffon usa solo parole positive anche per Neymar. Il brasiliano viene spesso messo un po' da parte per il suo modo di porsi in campo ma è, indiscutibilmente, un calciatore fortissimo e lo dimostra ogni volta che scende in campo con la voglia di dimostrare: