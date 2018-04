Il calciatore francese Hatem Ben Arfa non gioca con la maglia del Paris Saint-Germain da un anno ma in questi 365 giorni l'ex giocatore della nazionale francese non ha perso l'umorismo. Nonostante il suo prolungato ostracismo da parte di Unai Emery nei suoi confronti, Ben Arfa ha postato una foto sul suo profilo ufficiale di Instagram dove stava celebrando il suo primo anniversario senza scendere mai in campo con una torta coronata che aveva su il numero 1. La sua ultima partita con la maglia del club transalpino risale al 5 aprile dello scorso anno, valida per i quarti di finale della Coppa di Francia: il centrocampista offensivo del PSG ha giocato 83 minuti contro il modesto Avranches in cui si fece notare per una doppietta e un assist. Da quel momento zero minuti, se si esclude un'occasione benefica.

Ben Arfa ha già annunciato la scorsa settimana che lascerà il club parigino: nell'estate del 2016 il PSG lo aveva preso per 10 milioni di euro dal Nizza per il trasferimento di quello che fino a poco tempo fa era considerato L'enfant terrible del calcio francese.

"Felice anniversario a me, si festeggia un anno in ripostiglio". Questo il messaggio che il calciatore francese, classe 1987, ha voluto lanciare ad un anno esatto dalla sua ultima apparizione in campo con una mini torta e con un sorriso simpatico ma, allo stesso tempo, non proprio spassionato per la situazione che sta vivendo.

A post shared by Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) on Apr 5, 2018 at 1:06pm PDT

Leicester, c'è l'idea Ben Arfa

Secondo quanto riportato da Le Parisien, Hatem Ben Arfa, che come già anticipato lascerà il Paris Saint-Germain al termine della stagione, avrebbe intenzione di tornare ad allenarsi sotto la guida di Claude Puel, attuale allenatore del Leicester in Premier League. I due hanno già lavorato insieme al Nizza e la pista inglese non sarebbe da sottovalutare per la prossima stagione.