Non vendo Mbappé neppure per 1 miliardo di euro! Mbappé resterà anche in caso di offerta esorbitante. Vuoi che ti dia un numero? Più di 1 miliardo di euro!. Sì, ho detto proprio un miliardo. Anche se dessero un miliardo, non lo venderei.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, non lascia spazio ad alcuna voce di mercato che riguarda il suo gioiellino e ha spazzato via qualsiasi indiscrezione legata al futuro dell’attaccate francese classe ’98. Il numero uno del club campione di Francia, ai microfoni di Canal Plus, ha, di fatto, blindato Mbappé per il prossimo futuro.

Mbappé: Da bambino sogni il Mondiale, adesso è realtà

Kylian Mbappé è stato convocato dalla Francia per i Mondiali 2018 e ha raccontato le sue sensazioni in un’intervista esclusiva a L’Equipe:

Ho sognato di partecipare a questo Mondiale. Dopo, come tutti i bambini che guarderanno questi Mondiali e avranno guardato i precedenti, ti proietti dicendo a te stesso: ‘Oh se fossi questo giocatore sul campo’. Ma ora è una realtà e lavorerò durante la preparazione, voglio essere in piena forma per aiutare la squadra. Il mio obiettivo per la Coppa del Mondo è di arrivare il più lontano possibile, in un Mondiale i gol sono necessariamente collettivi. Queste sono le squadre che vincono trofei, non è Kylian da solo a farlo. Le scelte di Deschamps? Che io sia d’accordo o no, non importa perché non sono io a decidere. Io ho appena indossato una maglietta, pantaloncini, calzini e gioco a calcio.

Mbappé incontra Mbappé al Museo Grevin

Qualche giorno fa Kylian Mbappé ha trascorso una rilassante serata al famoso Museo Grevin di Parigi, dove sono esposte le statue di cera di varie celebrità francesi e internazionali. Proprio il giovane attaccante francese è l'ultimo personaggio insignito di tale onore e sulla sua pagina ufficiale di Instagram ha commentato così: " “Kylian e Kylian" mentre su Twitter ha scritto: "È un onore essere la celebrità più giovane a entrare al Museo Grevin".