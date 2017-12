Robert Prosinecki è stato un calciatore magnifico, vestiva la maglia numero 10, aveva un grandissimo talento, un po’ cristallino perché troppo spesso è stato fuori a causa degli infortuni. Con la Stella Rossa vinse la Coppa dei Campioni nel 1991, giocò anche con Real Madrid e Barcellona. Con la Croazia disputò un Mondiale memorabile nel 1998. Quando chiuse la sua carriera da calciatore, quasi ventennale, ha iniziato quella da tecnico, negli ultimi tre anni ha guidato l’Azerbaigian. Prosinecki in patria è considerato una leggenda e in un’intervista ha detto che Luka Modric è il miglior giocatore croato di tutti i tempi.

Modric il miglior croato di sempre.

Non è mai facile eleggere il migliore di sempre, anche se si parla del migliore di un club e figuriamoci se si considera il migliore di una nazione intera, ma l’ex numero 10 di Real e Barcellona non ha dubbi e sostiene che il ‘Piccolo Cruyff’ non ha rivali nella storia del calcio croato

Modric è il miglior croato di tutti i tempi. Al di là dei trofei vinti, il modo in cui gioca è davvero impressionante. Luka ha vinto tre titoli europei con il Real e in tutte e tre queste stagioni si è rivelato uno dei giocatori cruciali delle merengues, è stato sempre inserito nella top 11 stagionale.

Il top è rappresentato anche da Guardiola e Messi.

Dunque Modric meglio di Boban e Davor Suker, senza dubbio anche loro tra i migliori croati di sempre. Di sicuro il 10 del Real è stato decisivo nell’incetta di trofei fatta dai ‘blancos’ nelle ultime stagioni. Quando si tratta invece di scegliere il miglior allenatore, Prosinecki vota per il suo vecchio compagno Pep Guardiola: “Lui è il migliore di tutti i tempi, o almeno il migliore tra quelli che io abbia mai visto”. Mentre, nell’intervista al quotidiano sportivo Sportske Novosti, l’ex trequartista si è schierato dalla parte di Messi nell’eterno duello con Cristiano Ronaldo: “Il calcio di Messi è magico e irripetibile”.