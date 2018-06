Il Burnley è una delle tante squadre storiche del calcio inglese. Un passato favoloso quello dei ‘claret and blue’ che nascono nel 1882 e sono membri fondatori della Football League, pro-genitore della Premier League. Due campionati vinti (uno nel 1921, l’altro nel 1960), una FA Cup conquistata, nel 1914. Dunque una storia gloriosa e anche un tifoso d’eccellenza, il Principe Carlo. Negli ultimi cinquant’anni il Burnley ha fatto su e giù con la Championship e le coppe sono state sempre un sogno irraggiungibile fino a quest’anno. La squadra di Dyche è partita fortissimo e dopo aver conquistato i punti salvezza è riuscita a conquistare il settimo posto, che dà l’accesso ai preliminari di Europa League. Il pub che è vicino al Turf Moor quando l’Europa si stava avvicinando promise che se la qualificazione sarebbe stata ottenuta avrebbe intitolato il locale al tecnico. Il traguardo è stato centrato e dalle parole si è passati ai fatti.

Il The Princess Royal è diventato il Royal Dyche. Un piacere per il tecnico che ha riportato in Europa il Burnley con un settimo posto fantastico, inoltre a corredo, in una grande annata, ci sono anche tre giocatori del Burnley tra i 27 pre-convocati di Southgate per i Mondiali. Già lo scorso anno il Princess Royal ringraziò Dyche per la salvezza offrendo da bere agli avventori una sera.

Nei primi giorni di questo mese di giugno il Royal Dyche ha cambiato anche la propria insegna, ora si vede il tecnico vestito con un abito reale di qualche anno fa. All’inaugurazione tanti tifosi hanno indossato la maschera dell’allenatore. Dyche inoltre, letteralmente, ha anche il contro aperto. Perché i proprietari hanno stabilito che il tecnico potrà bere sempre gratis. In Europa Il Burnley c’è, ma per superare i preliminari e raggiungere i giorni dovrà impegnarsi. La concorrenza è forte, basti pensare che gli spareggi li giocheranno anche il Siviglia, il Lipsia, il Bordeaux e l’Atalanta.