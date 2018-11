Il calcio femminile in lutto per la morte di Verena Erlacher, 19 anni, ex di Südtirol, dell’Unterland (squadra di serie B di Cortina/Magré), attaccante della nazionale italiana under 17 e attualmente tra le fila del Maia Alta. La scomparsa prematura della ragazza ha lasciato un dolore fortissimo nel comunità alto-atesina: aveva come idolo Neymar, una passione per lo sport che coltivava sui campi da gioco ("a volte mi alleno da sola, d'estate faccio piscina e palestra", raccontava di sé) e quei sogni nel cassetto sospesi a metà tra l'adolescenza e una vita spalancata di fronte. Quella di Verena è finita troppo in fretta. Cordoglio da parte della società è stato espresso ai famigliari della ragazza anche attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Südtirol.

Tutto il C.F. Südtirol Damen è vicino alla famiglia Erlacher per la perdita della figlia Verena – si legge nella nota -. Noi Verena la vogliamo ricordare con il sorriso, la gioia e la passione che lei sapeva darci in campo e fuori. Avremmo voluto rivederla con i nostri colori ma qualcosa di più grande di tutti noi, il tempo, la vita, non ce lo ha permesso. La salutiamo nel modo che a lei faceva ridere quando lo ripeteva, dopo le prima volte che lo aveva sentito… ciao poppa.

Intelligenza tattica, fiuto del gol italiano, freddezza sotto porta e un destro calibrato: così la descrisse Sky Sport in un servizio dedicato a ‘La Giovane Italia'. E viene una stretta al cuore nel rivedere oggi le immagini di quella ragazzina che a 6 anni scelse un pallone piuttosto che giocare con le bambole. Nel 2015 Verena Erlacher fece il salto di qualità tanto atteso: Enrico Sbardella, allora responsabile delle nazionali giovanili di calcio femminile per la Figc, la convocò in Azzurro per partecipare in Portogallo al Torneo Internazionale Uefa riservato a formazioni Under 16. Fu solo un'altra tappa della sua carriera che in nazionale la vide anche tra le fila dell'Under 17 per le qualificazioni dell’Europeo di categoria. Cinque presenze e un 1 gol. Che peccato, davvero. E che pena nel cuore a vedere una giovane vita spezzata.