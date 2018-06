in foto: Una fase di gioco della semifinale. Foto: Twitter Inter

A distanza di dodici mesi, lo stadio "Mapei" è pronto ad ospitare ancora l'Inter di Stefano Vecchi e la Fiorentina di Emiliano Bigica. Il campionato Primavera, in attesa dell'entrata in scena delle seconde squadre, continua a dare spettacolo e a far parlare di sé. Dopo la prima semifinale vinta dalla Fiorentina sull'Atalanta, è stata la squadra nerazzurra a conquistare il secondo posto disponibile per la finale tricolore grazie alla vittoria di misura sulla Juventus.

A decidere la seconda semifinale, che si è giocata allo stadio "Ricci" di Sassuolo, è stato il gol di Zaniolo arrivato ad inizio ripresa. Il quattordicesimo centro stagionale del giocatore di Vecchi, ha cosi regalato ai nerazzurri la seconda finale scudetto consecutiva e la terza sfida decisiva con i viola: affrontati e battuti dall'Inter anche nell'ultimo Torneo di Viareggio.

La soddisfazione di Vecchi

Davanti alle telecamere di Sportitalia, Stefano Vecchi è apparso visibilmente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Siamo molto contenti, è il coronamento di una stagione importante – ha spiegato il tecnico nerazzurro – Riuscire ad arrivare nei momenti importanti della stagione vuol dire che si lavora bene e abbiamo un ottimo materiale umano a disposizione".

"Col mio staff riusciamo a portarlo spesso alla fine, oggi abbiamo ridotto le occasioni di una squadra dal grande potenziale offensivo – ha continuato Vecchi – Ora pensiamo alla finale, la Fiorentina ci pensa da ieri sera. Il mio futuro? Ogni anno valutiamo con la società cosa è meglio per tutti. Anche quest'anno la priorità sarà l'Inter". L'ultimo atto del campionato Primavera, che dunque assegnerà il titolo di campioni d'Italia ad una delle due formazioni, sarà sabato prossimo alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.