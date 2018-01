Da tanti anni l’Inter non vince un trofeo, ma la passione del popolo nerazzurro è sempre eccezionale. E l’Inter, secondo quanto ha riferito l’Uefa, che ha reso noti i dati sulle affluenze del 2016-2017 dei massimi campionati nazionali, è una delle squadre che può vantare il maggior numero di tifosi sugli spalti del proprio impianto di tutta Europa. Il club nerazzurro occupa la 15esima posizione. Al primo posto c’è il Barcellona, che precede Manchester United, Borussia Dortmund, Real Madrid e Bayern Monaco.

11 squadre superano il milione di spettatori.

Le presenze totali sono diminuite dell’1%, anche se nel complesso sono stabili in tutta Europa, con 18 nazioni che hanno riportato una variazione annuale inferiore al 5%. Per la prima volta in assoluto 11 club hanno ottenuto più di un milione di spettatori. Tra questi c’è anche il West Ham, che ha beneficiato del trasferimento allo Stadio Olimpico di Londra, che ha sostituito il vecchio Upton Park.

Barcellona leader, United e Dortmund sul podio.

Al comando della classifica c’è il Barcellona con quasi un milione e mezzo di spettatori, con una media di 78,034 spettatori a partita. Seconda posizione per il Manchester United, mentre è terzo il Borussia Dortmund che ha la percentuale migliore in assoluto, ma paga meno partite di campionato. Quarto il Real, quinto il Bayern. Poi Arsenal, West Ham, Celtic, Schalke e Manchester City.

Quasi 900mila spettatori per l’Inter, prima italiana.

L’ultima squadra che ha superato il milione di spettatori nella stagione 2016-2017 è il Liverpool, che occupa l’undicesima posizione. L’Inter con 885,818 spettatori, e una media di 46,622 tifosi, è al quindicesimo posto e segue anche Benfica, Ranges e Amburgo. Chiudono la top venti: Borussia Moenchengladbach, Paris Saint Germain, Atletico Madrid e Ajax.