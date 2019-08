E' tempo di decretare i migliori giocatori dell'ultima edizione della Champions League che ha visto primeggiare in assoluto le squadre inglesi, vere protagoniste del trofeo continentali con due club in finale, Liverpool e Tottenham. Ma come sempre la concorrenza è agguerrita e non sempre chi vince il titolo poi riesce a trovare nel proprio 11 il miglior giocatore della manifestazione.

Solo Cr7 tra i giocatori di Serie A

Tra i candidati che sono stati scelti per l'edizione 2018/2019 c'è solo un rappresentante della Serie A nell'elenco dei giocatori al premio Uefa : come miglior calciatore dell'ultima edizione di Champions League c'è lo juventino Cristiano Ronaldo. Per il resto nessun altro rappresentante del nostro calcio mentre imperversa, ovviamente, l'ondata Ajax e inglese.

De Ligt e de Jong, alfieri dell'Ajax

Sono ben sette i rappresentanti del Regno Unito mentre due sono i giocatori che hanno giocato l'ultima Champions League con la maglia dei Lancieri prima di cambiare: de Jong tra i centrocampisti e de Ligt tra i difensori.

Quando e come vengono eletti i migliori

Le candidature, divise per ruolo, sono state votate come di consueto da una giuria formata dagli allenatori delle 32 squadre partecipanti alla fase a gironi della scorsa edizione della Champions e da 55 giornalisti in rappresentanza delle federazioni europee. I premi e i migliori giocatori per ruolo verranno svelati il prossimo 29 agosto a Monaco, nel corso del sorteggio dei gironi della Champions 2019-20.

Questi i candidati, per ruolo

Portieri: Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Marc-André ter Stegen (Barcellona)

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool)

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Ajax/Barcellona), Christian Eriksen (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool)

Attaccanti: Sadio Mané (Liverpool), Leo Messi (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Juventus).