Non sono mancate le emozioni e i colpi di scena nelle partite del turno infrasettimanale di Premier League. Spicca nei match della 15a giornata, il tonfo del Chelsea di Maurizio Sarri sconfitto sul campo del tutt'altro che irresistibile Wolverhampton. Una battuta d'arresto pesante, soprattutto alla luce dei successi di Liverpool e Tottenham, che rispondono così al City che ieri ha battuto il Watford. Il big match Manchester United-Arsenal finisce 2-2, mentre Ranieri con il suo Fulham pareggia con il Leicester, nel confronto con il suo recente passato.

Crollo Chelsea in casa del Wolverhampton. Liverpool e Tottenham ok

Il risultato più sorprendente della serata della Premier League arriva dalla sfida tra il Wolverhampton e il Chelsea. Le cose sembravano essersi messe bene per i Blues ritrovatisi in vantaggio grazie ad un autogol. Nella ripresa però in 9′ i londinesi incassano le due reti di Jimenez e Jota e perdono la partita. Maurizio Sarri incassa la seconda sconfitta stagionale, e il sorpasso del Tottenham, abile a superare in scioltezza il Southampton di Gabbiadini. Fugge il Liverpool, che vede le streghe ritrovandosi in svantaggio sul campo del Burnley, ma rimonta 3-1 grazie a Milner, Firmino e Shaqiri. Reds che ora hanno 8 punti in più del Chelsea, 2 meno della capolista City

Manchester United-Arsenal 2-2, spettacolo all'Old Trafford

Mourinho lascia Pogba in panchina (concesso al francese solo uno spezzone nel finale) e si ritrova due volte in svantaggio contro l'Arsenal. E' Mustafi ad aprire le danze, con Martial che dopo 4′ riesce a regalare il primo pareggio ai Red Devils. I Gunners perdono per infortunio prima Holding e poi Ramsey, ma riescono a riportarsi avanti nella ripresa con Lacazette. La gioia per gli ospiti dura poco, perché Lingard dopo un solo minuto pareggia i conti. Un pareggio che serve più all'Arsenal che può rammaricarsi per la cattiva gestione del vantaggio. Nelle altre sfide della serata, Claudio Ranieri con il suo Fulham rischia di vincere contro quel Leicester con cui ha fatto la storia della Premier, e che pareggia nel finale con Maddison.

I risultati della 15a giornata di Premier League

Bournemouth-Huddersfield 2-1, Brighton-Crystal Palace 3-1, West Ham-Cardiff 3-1, Watford-Manchester City 1-2 (giocate ieri), Burnley-Liverpool 1-3, Everton-Newcastle 1-1, Fulham-Leicester 1-1, Wolverhampton-Chelsea 2-1, Manchester United-Arsenal 2-2, Tottenham-Southampton 3-1

Classifica Premier League

Manchester City 41, Liverpool 39, Tottenham 33, Chelsea, Arsenal 31, Everton, Bournemouth, Manchester United 23, Leicester 22, Brighton 21, Watford 20, Wolves 19, West Ham 18, Newcastle 13, Crystal Palace 12, Cardiff 11, Huddersfield 10, Southampton, Burnley, Fulham 9