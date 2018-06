Se la Premier si conferma il campionato "paperone" per quanto riguarda gli introiti, anche l'Italia può sorridere. E' quello che evidenzia il consueto rapporto dello studio di consulenza Deloitte che si occupa appunto della situazione finanziaria del calcio europeo. Sotto la lente d'ingrandimento i dati relativi alla stagione 2016/2017, che hanno ancora una volta confermato lo strapotere dei top 5 tornei europei ovvero Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia, capaci di generare più della metà di quanto accumulato complessivamente dal calcio continentale (14.7 miliardi rispetto ai 25.5 miliardi generali, con una crescita complessiva del 9%).

Premier, regina dei ricavi nel calcio

Ancora una volta a fare la voce grossa è la Premier League, regina incontrastata degli introiti dei diritti tv con 5.3 miliardi di euro. Un vantaggio notevole rispetto alla seconda della classe Spagna che può contare su 2.9 miliardi di euro, e ha superato la Bundesliga tedesca fermatasi a 2.8, davanti a Serie A (2 miliardi) e Ligue 1 (1.7). Gli inglesi dunque hanno superato dell'86% gli spagnoli, grazie ad una crescita rispetto alla stagione 2015-2016 del 25%. E i club d'oltremanica non possono che giovarne, con le squadre della massima serie con ricavi da record, che hanno fatto dimenticare i conti in rosso con cui molti avevano a che fare 10 anni fa.

L'Italia sorride, valore in crescita

Può sorridere però anche l'Italia, grazie ad un aumento degli introiti dell'8%. Per la prima volta sono stati i superati di poco i 2 miliardi di euro, un dato che seppur non eccezionale rispetto agli altri campionati, permette di tenere lontana la Francia. Sulla crescita della Serie A, come evidenziato da Repubblica.it, ha influito soprattutto l'operazione relativa all'acquisizione dell'Inter da parte dei cinesi di Suning (investimenti da circa 75 milioni), in un panorama calcistico che può sorridere soprattutto per i ricavi delle fonte commerciali. E il futuro, con 4 squadre nuovamente in Champions, potrebbe essere ulteriormente roseo dal punto di vista dei diritti televisivi.

La situazione di Liga, Bundesliga e Ligue 1

Per quanto concerne gli altri top campionati, ottime nuove per la Spagna che se domina in campo (Atletico e Real hanno trionfato in Europa e Champions League) incassa anche cifre importanti. Con il nuovo accordo dei diritti tv, con introiti aumentati del 20%, la Liga ha superato la Bundesliga. Un campionato, quello tedesco, che può comunque essere soddisfatto degli ottimi risultati dei ricavi commerciali, per un totale di 1.4 miliardi di euro, con in prospettiva il controsorpasso alla Spagna. Non riesce invece ad aumentare il suo giro d'affare rispetto alle prime 4 la Francia che deve guardarsi le spalle dalla Russia, che incasserà molto grazie ai Mondiali.