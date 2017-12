Con un gol al 91’ Lingard salva il Manchester United, che evita la sconfitta interna nel Burnley. Il punto conquistato è l’unica nota lieta del ‘Boxing Day’ di Mourinho, che ora sente il fiato sul collo del Chelsea, che batte il Brighton e si porta a una sola lunghezza dai Red Devils. Davanti c’è il Manchester City, anni luce avanti, che domani scenderà in campo contro il Newcastle di Benitez.

United bloccato dal Burnley.

Doveva essere la partita di Ibrahimovic, di nuovo in campo dal primo minuto e per la prima volta in coppia con Lukaku. Ma il Burnley, la grande rivelazione del campionato, passa dopo appena tre minuti con Barnes e prima dell’intervallo raddoppia con una fantastica punizione del belga Defour. Nella ripresa il Manchester torna in campo senza Ibra. Lo United rivoluzionato dà subito grandi frutti perché al sesto arriva con un tocco meraviglioso l’1-2 di Lingard.

Tutto il secondo tempo si gioca in una metà campo. I Red Devils ci provano, ma trovano il pari solo al 91’, a segno ancora Lingard. Finisce 2-2, una beffa per il Burnley di Dyche, il piccolo Mourinho. Mou, quello vero, conquista un punto che non lo aiuta molto.

Chelsea solido e vincente.

Estremamente all’italiana la squadra campione in carica, che con un uno-due nella ripresa stende il Brighton, che dopo essersi difeso egregiamente nel primo tempo, nella ripresa crolla dopo il gol del solito Morata, che di testa è infallibile e sfrutta l’ennesimo cross di Azpilcueta. Con un colpo di testa segna pure Marcos Alonso. Conte ora bracca lo United.

3-3 per il West Ham.

Continua la serie positiva dell’Everton, che con Allardyce è imbattuto. I ‘Toffies’ trovano un eccellente 0-0 con il West Bromwich. Un punto a testa per Huddersfield e Stoke City, mentre il Watford ha sconfitto in rimonta il Leicester. Emozionantissimo 3-3 tra Bournemouth e West Ham, con la squadra di casa che ha agganciato gli ‘Hammers’ con un gol al 92’, che con il VAR probabilmente sarebbe stato annullato.

I risultati della 20a giornata.

Tottenham-Southampton 5-2; Bournemouth-West Ham 3-3; Chelsea-Brighton 2-0; Huddersfield-Stoke City 1-1; Manchester United-Burnley 2-2; Watford-Leicester 2-1; West Bromwich-Everton 0-0; Liverpool-Swansea; Newcastle-Manchester City domani; Crystal Palace-Arsenal giovedì.

Classifica.

Manchester City* 55; Manchester United 43; Chelsea 42; Tottenham 37; Liverpool* 35; Arsenal* 34; Burnley 33; Everton, Leicester 27; Watford 25; Huddersfield 23; Brighton 21; Stoke City 20; Southampton 19; Crystal Palace*, Newcastle*; West Ham 18; Bournemouth 17; West Bromwich 15; Swansea* 13.