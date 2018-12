Il Boxing Day della Premier League si è chiuso con uno dei tanti derby di Londra, quello tra il Watford e il Chelsea, che ha conquistato i tre punti e solitario si è portato al quarto posto. L’incontro è stato deciso da una doppietta di Hazard, il ‘Mago’ ha segnato il gol decisivo su calcio di rigore. Quel penalty a suo modo è passato alla storia di questo campionato perché il portiere dei ‘Calabroni’ Foster seguendo il consiglio di Deeney si è tuffato alla sua sinistra, ma il pallone è finito dall’altra parte.

Deeney suggerisce, ma sbaglia e Hazard segna in Watford-Chelsea

Sul punteggio di 1-1 i ‘Blues’ si procurano un calcio di rigore, dal dischetto si presenta Eden Hazard. Foster, che è un discreto para rigori e anni fa in un match di coppa con il Manchester United si superò dopo aver sbirciato un video su un iPod, conosce bene Hazard, ma decide di seguire il consiglio del compagno di squadra Troy Deeney, totem della squadra e pure rigorista, vede il braccio del capitano indicare una direzione e la segue, il pallone però va dall’altra parte. Hazard segna, il Chelsea vince 2-1. Chissà come si sarà sentito Deeney e cosa gli avrà detto poi Ben Foster, incolpevole protagonista.

Il precedente di Lucas Leiva in Lazio-Cagliari

Anche in Serie A è successo qualcosa di simile. Nella 17esima giornata la Lazio ha ospitato il Cagliari, la squadra di Inzaghi rapidamente ha ipotecato l’incontro, sul 3-0, al 90’ i sardi conquistano un calcio di rigore. Pavoletti è infortunato e dal dischetto si presenta Joao Pedro. Lucas Leiva, brasiliano come il fantasista dei rossoblu, pensa di aver capito come verrà tirato il calcio di rigore e indica a Strakosha dove tuffarsi. Il numero uno laziale segue l’indicazione, sceglie un lato, il pallone però finisce dall’altra parte. Eccesso di generosità inutile e sbagliato da parte di Lucas Leiva, poco male per la Lazio che comunque vince 3-1.