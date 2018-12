Spettacolo puro al ‘Goodison Park’ dove il Tottenham ha sfoderato una delle migliori prestazioni e ha sconfitto per 6 a 2 l’Everton. Un risultato rotondissimo che dà ulteriore slancio agli Spurs che si portano a sole due lunghezze dal Manchester City e a sei dal Liverpool capolista. Le pretendenti per la vittoria della Premier League adesso sono ufficialmente tre.

Che errore di Pickford e Zouma

Il Tottenham fa la partita, l’Everton gioca di rimessa, tutto come previsto, in avvio Kane ha una buona chance, ma Pickford c’è. Al 21’ ‘Toffies’ avanti grazie a Theo Walcott, l’ex Arsenal riceve da Calvert-Levin e insacca. Sesto gol agli Spurs di Walcott. Un minuto dopo il giovane Calvert-Levin incorna e insacca, il gol è fantastico, ma c’è fuorigioco. In quel momento la partita inizia a girare.

L’1-1 spegne l’inerzia della squadra di Marco Silva. Pickford si scontra con Zouma, la porta si spalanca, Son con un pallonetto fa festa. Poi arriva il gol di Alli, che chiude una bella azione. Dopo il sorpasso c’è il timbro di Harry Kane. Il bomber è lestissimo, raggiunge il pallone che in precedenza si era stampato sul palo e batte il compagno di nazionale. A fine primo tempo Pickford entra in modo durissimo su Alli, che nella ripresa non rientra.

Pochettino è terzo in Premier

Nella ripresa c’è Lamela, il Tottenham vuole chiudere definitivamente la partita e ci riesce, la ripartenza è favolosa, Eriksen colpisce al volo e con una gran botta mette il pallone nell’angolino. La squadra londinese cala mentalmente e Sigurdsson dimezza lo svantaggio. Non seguono però squilli di tromba e il Tottenham segna altri due gol con Son, che finalmente sorride, e Kane, che firma il definitivo 6-2. Una mazzata tremenda per l’Everton che ora è undicesimo. Pochettino preferisce ancora volare basso: “Liverpool e Manchester City si giocheranno il titolo, noi ci teniamo il toro posto, siamo felici e io ho festeggiato nel modo migliore i ventisei anni di matrimonio con mia moglie”.