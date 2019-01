Il 2019 inizia con una sconfitta per Claudio Ranieri. Il bravissimo allenatore italiano sapeva che sarebbe stata durissima per il Fulham in casa dell’Arsenal, che aveva un assoluto bisogno dei tre punti per non perdere contatto con il Chelsea quarto e che voleva riscattarsi dopo la sonora sconfitta subita tre giorni fa in casa del Liverpool. I Gunners si sono imposti per 4-1. Nel primo giorno del 2019 vince anche il Leicester di Vardy.

Poker dell’Arsenal

Quello di dicembre è stato un mese piuttosto complicato per l’Arsenal che ha perso la lunga imbattibilità e ha vinto solo una volta. Il derby con il Fulham era l’occasione per il riscatto. Emery sceglie la difesa a tre e punta sull’attacco a due punte con Aubameyang e Lacazette. Il Fulham si difende con attenzione, ma appena sbaglia paga. Xhaka si inserisce con intelligenza, nessuno lo segue, per lo svizzero è facile battere Rico. Nella ripresa i ‘Cottegers’ provano a spingere, ma dura poco l’entusiasmo e al 55’ arriva il raddoppio Gunners, il gol è di Lacazette.

La reazione del Fulham non c’è, l’Arsenal sembra sopirsi e in quel momento viene punito da un’azione rapida chiusa molto bene da Kamara, che sabato scorso scippò un rigore a Mitrovic e fece arrabbiare un uomo tranquillo come Ranieri. Emery, che ancora non dispone di Ozil, sul 2-1 manda in campo Ramsey e il gallese si fa trovare pronto in un’azione tambureggiante e confusa. Il centrocampista che potrebbe passare alla Juventus calcia al volo e mette il pallone nell’angolino. Emery a match chiuso manda in campo il 2001 Saka, Aubameyang mette la sua firma nel match, il Fulham perde 4-1 all’Emirates.

Gol e capriola per Vardy

Il Leicester ha vinto il primo match del 2019 della Premier League, era quasi uno spareggio per il settimo posto, che potrebbe valere un posto in Europa. In casa dell’Everton le ‘Foxes’ hanno disputato un match impeccabile e si sono imposti per 1-0, molto bello il gol di Jamie Vardy, che ha festeggiato con una fantastica capriola.