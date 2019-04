Con ancora tutto in ballo in Premier League la PFA, la Professional Footballers Association, ha reso nota la top 11 della stagione 2018-2019. Nel 4-3-3 ci sono sei giocatori del Manchester City e quattro del Liverpool, le due squadre che si stanno giocando il campionato con un testa a testa strepitosa e che potrebbero chiudere il campionato con 98 e 97 punti. L’unico intruso è Pogba, il centrocampista con più gol della Premier League. Ci sono due esclusi eccellenti, gli ex romanisti, Salah e Alisson.

Premier League, portiere e difensore della top 11 del 2019

Le fortune di ogni grande squadra si basano su un grande portiere. Il Liverpool quest’anno ce l’ha, ma Alisson a sorpresa non è stato giudicato il migliore del campionato inglese. All’ex giallorosso è stato preferito Ederson. La difesa a quattro è composta da tre elementi del Liverpool: gli esterni Alexander-Arnold e Robertson, il capitano della Scozia, e naturalmente da Van Dijk, che vincerà il premio di miglior giocatore della Premier League. L’altro è Laporte, un difensore francese che è cresciuto molto con Guardiola.

Centrocampisti e attaccanti della top 11 della Premier del 2019

Il centrocampo è a tre. Con Paul Pogba, campione del mondo con la Francia, e i giocatori del Manchester City Fernandinho e Bernardo Silva, autore di un gol pesantissimo nel derby con lo United. Nel tridente ci sono Sadio Mané, determinante per il Liverpool e unico esponente dei Reds in attacco, il ‘Kun’ Aguero, e Sterling, che sta migliorando di partita in partita. Fuori Kane, Hazard, Eriksen e De Bruyne.

La top 11 della Premier League del 2019

Ederson (Manchester City); Alexander-Arnold (Liverpool), van Dijk (Liverpool), Laporte (Manchester City), Robertson (Liverpool); Pogba (Manchester United), Fernandinho (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City); Sterling (Manchester City), Aguero (Manchester City), Mané (Liverpool):