Il Liverpool ha la testa già all'Olimpico: i Reds hanno pareggiato in casa contro il penultimo Stoke City e non riesce ad avvicinare al secondo posto il Manchester United, che domani in casa con l'Arsenal può tentare la fuga dalle inseguitrici per la piazza d'onore. La squadra di Jurgen Klopp nelle ultime due settimane ha raccolto due pareggi nelle gare di campionato, uno per 2-2 sul terreno del WBA e l'altro 0-0 casalingo contro il pericolante Stoke, e non ha messo in mostra quel gioco bellissimo ammirato nelle gare di Champions League, ahìnoi anche contro la Roma. A differenza di una settimana fa, quando il Liverpool si fece rimontare il doppio vantaggio dal West Bromwich Albion, Klopp ha optato per un turonver minimo con Salah e Firmino in campo per 90′.

Salah non colpisce, Liverpool a secco

Mohamed Salah, dopo la doppietta di martedì contro la Roma, oggi solo davanti al portiere avversario Butland non è riuscito a trovare lo specchio con un tocco da sotto. Se la testa dell'egiziano sembrava essere altrove anche il tecnico tedesco ha dato un po’ di riposo a Lovren, Robertson, Mané e Milner, che è entrato soltanto nella ripresa. Il Liverpool ha provato sempre a spingere ma la produzione offensiva ha portato solo una rete splendida ma giustamente annullata a Ings per netto fuorigioco. A due minuti dal termine lo Stoke ha mancato di un soffio il colpaccio con la deviazione in scivolata di Shawcross che si è persa sull’esterno della rete della porta di Karius, facendo correre un brivido freddo sulla schiena dei tifosi del Liverpool.

Ora i Reds devono fare attenzione a conservare la sua posizione Champions League dalla rincorsa de Chelsea che è indietro di nove lunghezze però ha due partite in meno e ci sarà lo scontro diretto fra otto giorni a Stamford Bridge. Antonio Conte e i suoi ci proveranno sicuramente. Il punto racimolato dai Potters non eviterà la loro retrocessione di Championship.