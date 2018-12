Le big della Premier League dovevano cercare di tenere il passo del Manchester City, che ieri ha vinto 3-1 sull'Everton, e, in attesa del big match di Anfield Road tra Liverpool e Manchester United, ha risposto "presente" solo il Chelsea di Maurizio Sarri con un buon 2-1 in casa del Brighton. I Blues hanno vinto all'Amex Stadium di Falmer grazie alle reti di Pedro e Eden Hazard, che hanno chiuso la pratica già dopo 33′. Nella ripresa Solly March ha riaperto i giochi al 66′ ma la squadra londinese ha resistito fino al 90′ e ha consolidato il quarto posto.

I ragazzi di Sarri sono passati in vantaggio grazie ad un giocata di Hazard che ha permesso a Pedro di insaccare comodamente da pochi passi e hanno raddoppiato dopo una ventina di minuti con lo stesso numero 10 belga che ha sfruttato un cattivo posizionamento della difesa di casa e in contropiede ha battuto Ryan. L'esterno britannico dei Seagulls ha provato a riaprire il match ma il Chelsea è riuscito a portare a casa 3 punti importanti.

Cade Arsenal in casa del Southampton: decide Austin

I Gunners perdono in casa del Southampton dopo 22 gare e si allontanano dal quarto posto: l'ultima sconfitta della squadra di Emery risaliva al 18 agosto 2018 con il Chelsea. L'Arsenal si è arresa nel finale ai Saints, che hanno sfruttato un errore di di Leno e l'appoggio di testa in rete di Charlie Austin ma al St. Mary's Stadium il match è stato spettacolare. La squadra di Ralph Hasenhüttl, all'esordio casalingo da manager del Southampton, è stata trascinata da Ings, autore di una doppietta e del confronto diretto con Mkhitaryan, che ha riportato due volte il match in parità.

Dopo il gol annullato a Long per fuorigioco, all’85’ il definitivo 3-2 con Austin che approfitta del cross di Long e dell'erroraccio di Leno. L’Arsenal è quinto, a 3 punti dal Chelsea, mentre il Southampton ha agganciato il Burnley a quota 12 e grazie alla migliore differenza reti (-16 contro -18) in questo momento sarebbe salvo.