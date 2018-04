Modificando una frase famosa si potrebbe dire: ‘niente Var siamo inglesi’. Anche nella prossima stagione sui campi della Premier League gli arbitri non potranno avvalersi dell’aiuto tecnologico. I club che prendono parte al più ricco e più bel campionato professionistico del mondo hanno detto di essere contrari all’utilizzo dell’assistenza video per gli arbitri. In una nota hanno scritto che non ritengono siano maturi i tempi per l’adozione completa del Var, che verrà testo ancora nelle gara di FA Cup e Coppa di Lega anche nella stagione 2018-2019.

Premier League senza Var

La decisione dei club della Premier League, che hanno detto di no al Var, è molto importante e creerà notevoli discussioni. Le venti società hanno votato contro l’introduzione definitiva dalla prossima stagione dell’aiuto tecnologico per l’arbitro, che da questa stagione è presente in Serie A e sarà dalla prossima in Bundesliga. I venti club di Premier, fanno sapere nel comunicato, di essere rimasti colpiti e hanno dimostrato fiducia e gradimento per i miglioramenti fatti grazie all’aiuto tecnologico, ma persiste la volontà di migliorare soprattutto la comunicazione all’interno dello stadio. Le società preferiscono continuare a testare l’efficacia del Var nelle coppe nazionali. La Premier infatti ha fatto sapere che chiederà di poter utilizzare nella prossima stagione il Var in FA Cup e in Carabao Cup, come accaduto già in questa stagione.

Il rigore fischiato da Oliver e la richiesta del Var nelle coppe

I club di Premier League curiosamente prendono questa decisione in una settimana ricca di discussioni per la decisione proprio di un dischetto inglese, Michael Oliver, di decretare un rigore per un fallo dubbio di Benatia su Lucas Vazquez nell’ultimo secondo di recupero. Le polemiche che sono scaturite non sono ancora terminate. Il Var è stato chiesto a viva voce dal presidente della Juventus Agnelli, che lo ha chiesto alla Uefa al termine dell’incontro. De Laurentiis, numero uno del Napoli, si è unito alla richiesta. E ancor più importante è stata la richiesta del numero uno della Fifa Gianni Infantino, ma la Uefa per il momento non vuole il Var, come la Premier.