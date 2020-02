Dopo la vittoria di pochi giorni fa in Grecia, in occasione della sfida di Europa League contro l'Olympiacos, l'Arsenal centra il suo secondo successo consecutivo in Premier League nella sfida con l'Everton di Carlo Ancelotti. Nel match giocato a Londra, e valido per il ventisettesimo turno del campionato inglese, i ‘Gunners' hanno infatti vinto 3-2 confermandosi l’unica squadra della Premier a non aver ancora perso una partita in questo 2020.

Protagonista assoluto del match dell'Emirates Stadium è stato Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante franco-gabonese ha infatti fermato l'Everton (arrivato nella capitale dopo tre vittorie consecutive) con una doppietta che ha di fatto spento i ‘Toffees': passati in vantaggio per primi con il dodicesimo gol in campionato di Calvert-Lewin.

La serata speciale di Aubameyang

La vittoria ottenuta in casa, ha così permesso all'Arsenal di sorpassare in classifica proprio l'Everton e di avvicinare sensibilmente il quinto posto del Manchester United: ora distante soltanto quattro lunghezze. "Per noi è stata una settimana davvero complicata – ha dichiarato nel post gara Aubameyang, ai microfoni di Sky Sport UK – È stato difficile trovare le energie ma ognuno sta facendo il massimo per migliorare".

La doppietta rifilata all'Everton di Ancelotti, ha inoltre permesso all'ex bomber del Borussia Dortmund di superare Sergio Aguero e di raggiungere in vetta alla classifica marcatori con 17 reti Jamie Vardy del Leicester. Con i due gol di oggi, il giocatore cresciuto nel Milan ha infine raggiunto quota cinquanta reti con i ‘Gunners'. "Sono sempre felice di segnare", ha concluso Aubameyang.