Il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe ancora ‘parlare' italiano. Il trentunenne attaccante dell'Arsenal, cresciuto nel Milan ed esploso in Germania con la maglia del Borussia Dortmund, è infatti ancora lontano dal rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 con l'Arsenal e starebbe prendendo in considerazione l'idea di tornare nel nostro paese. Già cercato dal Milan ai tempi del direttore sportivo Mirabelli, Aubameyang è invece entrato nel mirino dell'altra società milanese.

Secondo i tabloid britannici, l'Inter si sarebbe infatti già mossa con il procuratore del giocatore dei ‘Gunners' strappando anche una piena disponibilità a trattare e a lasciare l'Inghilterra per l'Italia. La prima richiesta di Aubameyang, che a Londra guadagna 200.000 euro a settimana, sarebbe quella di un contratto di quattro anni: un desiderio che in casa Inter potrebbero soddisfare soltanto ad una condizione.

Conte e il mercato della Premier League

L'assalto decisivo al franco-gabonese partirebbe infatti solo in caso di cessione di Lautaro Martinez. L'argentino, che recentemente è stato messo di fronte alle sue responsabilità dalla dirigenza nerazzurra ("Ci dica lui cosa vuol fare", ha di fatto dichiarato Marotta), è infatti uno dei giocatori che nelle prossima estate potrebbe lasciare l'Inter per volare in Spagna.

Di fronte alla possibilità di perdere il suo giocatore, la società di Suning si sarebbe dunque già mossa con Aubameyang: profilo che piace molto non solo a Beppe Marotta e a Piero Ausilio, ma anche e soprattutto ad Antonio Conte. Il tecnico dell'Inter, rimane inoltre vigile su altri due profili della Premier League: Olivier Giroud, già cercato nei mesi scorsi, e Anthony Martial.