Reduce dalla straordinaria prestazione con il Manchester City, piegato ad Anfield Road al termine di una partita rocambolesca, il Liverpool ha macchiato la sua recente vittoria con una sconfitta inaspettata e pesante con lo Swansea. In casa dell'ultima in classifica, Salah e compagni sono stati fermati dopo sei vittorie di fila tra coppa e campionato e non sono riusciti ad abbattere il muro gallese.

Una sconfitta deludente per i tifosi, figlia anche della sfortuna che nel finale ha negato a Firmino il gol del pareggio dopo un colpo di testa finito sulla traversa. Se i Reds piangono, i cigni di Carvalhal esultano e fanno il pieno d'ossigeno per la lotta salvezza: ora più che mai ingarbugliata, con molte squadre in pochi punti. A decidere il match del "Liberty Stadium" è stato il gol, al 40esimo, di Mawson: bravo a battere il portiere avversario dopo una goffa respinta del nuovo acquisto Van Dijk.

Le parole di Klopp.

Fallito l'aggancio ai campioni d'Inghilterra di Conte, ora il Liverpool è atteso dalla sfida con l'Huddersfield, dal successivo big match con gli Spurs e dall'impegno del prossimo 11 febbraio con il Southampton: esattamente tre giorni prima di tornare in campo in Champions League, per l'ottavo di finale di andata con il Porto.

"Sono frustrato e sono arrabbiato perché non abbiamo fatto una buona partita – ha dichiarato Klopp, subito dopo il fischio finale – Abbiamo perso la partita nel primo tempo e non abbiamo fatto ciò che volevamo fare. In stagione è capitato raramente di giocare così, ecco perché sono piuttosto sorpreso. La traversa nel finale? Siamo stati sfortunati, ma anche se avessimo ottenuto un punto sarebbe stata una brutta serata per noi. Loro hanno giocato la partita della vita, noi abbiamo fatto poco in attacco".