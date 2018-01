Il brasiliano Philippe Coutinho è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Barcellona, che per acquistarlo ha sborsato la bellezza di 160 milioni di euro, l’ex Inter è diventato il terzo giocatore più costoso di tutti i tempi. Coutinho non sarà eleggibile per la Champions League, ma in questa seconda metà della stagione si dedicherà ‘solo’ alla Liga e alla Coppa del Re e formerà un tridente strepitoso con Messi e Suarez. L’addio del venticinquenne brasiliano naturalmente ha creato enormi polemiche a Liverpool. E il club con un’iniziativa importante sta cercando di placare almeno un po’ di polemiche.

Buono per chi ha la maglia di Coutinho.

Il Liverpool sta andando forte, è in piena corsa in Champions, attraversa un periodo molto positivo e per la prima volta dopo tanti anni può concretamente conquistare un trofeo. Coutinho faceva parte del poker offensivo di Klopp e il suo addio ha fatto molto male ai tifosi dei ‘Reds’. Il Liverpool ha deciso di addolcire la pillola dei tifosi delusi e ha intrapreso un’iniziativa importante. Tutti quelli che hanno acquistato la maglia di Coutinho della stagione 2017-2018 potranno usufruire di un buono di 50 sterline (circa 60 euro) e potranno acquistarne un’altra del Liverpool. Coloro che hanno acquistato la maglia di Coutinho dovranno presentarla negli store ufficiali del club e a quel punto avranno diritto al buono. I possessori della maglia numero 10 del brasiliano potranno tenerla comunque come ricordo, sempre se vorranno.

Il Barcellona vuole Mina.

Adesso con Coutinho il Barcellona sostituisce a tutti gli effetti Neymar. Il Liverpool è stato bravo a resistere in estate e dopo aver detto di no a 100 e poi 150 milioni di euro ha venduto il calciatore per 160 milioni. Il Barcellona ora nel mercato di gennaio cercherà di acquistare anche il colombiano Yerry Mina. Mentre bisogna capire se parte di quei 160 milioni il Liverpool li investirà per un giocatore offensivo. Klopp ha già prelevato il difensore olandese Van Dijk, per 85 milioni.