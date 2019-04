Quest’anno la lotta per il titolo in Premier League è bellissima. Il testa a testa tra il Manchester City di Guardiola e il Liverpool di Klopp dura da mesi e continuerà ininterrotto fino al termine del campionato. Al City che ieri ha battuto 1-0 il Tottenham ha risposto il Liverpool che ha vinto 2-0 con il Cardiff a domicilio, a segno Wijnaldum e Milner su rigore. Brutte sconfitte per l’Arsenal e il Manchester United.

Cardiff-Liverpool 0-2

Ha trovato una resistenza eccezionale il Liverpool in Galles, dove il Cardiff di Warnock se l’è giocata al massimo. I ‘Blue Birds’ sono terzultimi e se chiuderanno la Premier così saranno retrocessi, ma i Reds hanno dovuto faticare parecchio per conquistare il successo. E anzi il Cardiff, che gioca un calcio antico, una sola punta, aggressione sistematica e raddoppi a tutti gli avanti di Klopp, ha pure dei rimpianti perché in due occasioni un super Alisson gli ha negato il gol, che i Reds hanno trovato al 56’ quando il prezioso Georgino Wijnaldum ha superato Etheridge. Al 79’ Salah viene falciato in area, il rigore è netto. Il direttore di gara è ben piazzato e lo assegna, dal dischetto Milner trasforma e poi esulta da ‘vecchietto’. Il Liverpool sorpassa di nuovo il Manchester City, ma Klopp e i suoi hanno giocato una partita in più.

Arsenal-Crystal Palace 2-3

Dopo aver vinto a Napoli l’Arsenal subisce una pesante battuta d’arresto in Premier League. I Gunners sono stati sconfitti all’Emirates per 3-2 dal Crystal Palace. La squadra di Roy Hodgson, già salva, ha giocato a viso aperto e ha sfruttato le distrazioni difensive dei Gunners che non sono mai riusciti a ribaltare l’incontro. Benteke segna nel primo tempo, nella ripresa pareggia Ozil, poi il Palace si prende il match con Zaha e McArthur, inutile il gol di Aubameyang. La vittoria del Palace fa felice il Tottenham, che resta terzo, e il Chelsea, che lunedì ospita il Burnley.

Everton-Manchester United 4-0

Dopo aver compiuto l’impresa in casa del Paris Saint Germain negli ottavi di ritorno di Champions League, il Manchester United è scoppiato. Solskjaer ha perso cinque delle ultime sette partite e in casa dell’Everton i Red Devils rischiano di dare l’addio definitivo al sogno della qualificazione in Champions League. Pogba e compagni sono stati battuti addirittura 4-0. ‘Goodison Park’ è un campo difficile, recentemente ci hanno perso Chelsea e Arsenal, ma il passivo è pesantissimo. Nel primo tempo gol di Richarlison (obiettivo del Barcellona) e Sigurdsson, nella ripresa di Digne e Walcott.