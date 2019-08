Un Liverpool straripante ha demolito l'Arsenal e si preso la vetta della Premier League. La squadra campione d'Europa ha battuto i Gunners di Unai Emery per 3-1 grazie alla rete di Joel Matip nella prima frazione e alla doppietta di Mohamed Salah nella ripresa. I Reds hanno sofferto un po' nella fase iniziale ma dopo la rete del centrale camerunense, gran colpo di testa su calcio d'angolo di Alexander-Arnold, si è preso la scena l'attaccante egiziano: l'ex calciatore della Roma prima ha realizzato un calcio di rigore, spiazzando imparabilmente Leno, e poi si è messo in proprio con un'azione solitaria conclusa con un tiro preciso sul secondo palo.

Liverpool davvero inarrestabile in alcuni momenti del match, con gli attaccanti sempre sul pezzo e i centrocampisti, oggi in campo dal 1′ Henderson-Wjnaldum-Fabinho, sempre pronti ad accorciare in avanti per recuperare il pallone il più in alto possibile e puntare la porta. Nel finale è arrivato il goal di Lucas Torreira, ex centrocampista della Sampdoria, che ha accorciato le distanza e reso meno pesante il passivo per l'Arsenal.

United, arriva la prima sconfitta: ko in casa col Palace

Pomeriggio amaro per il Manchester United, che ha dovuto ingoiare la prima sconfitta in Premier League: il carnefice dei Red Devils è il Crystal Palace di Roy Hodgson, che a Old Trafford ha battuto per 2-1 gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer grazie ad una rete Patrick van Aanholt al 93′. Il goal del laterale olandese è arrivato a pochissimi secondi dalla fine anche in virtù di un intervento non proprio irresistibile di De Gea: lo United aveva pareggiato con Daniel James l'iniziale vantaggio delle Eagles con Jordan Ayew ma la rete del gallese classe '97 non ha evitato la prima sconfitta in casa della stagione. Ancora un penalty sbagliato dal Manchester: dopo l'errore di Pogba in casa del Wolverhampton oggi è stato Rashford a vedere la sua conclusione respinta dal palo.

Chelsea, prima vittoria di Lampard: battuto 3-2 il Norwich

Nella prima sfida del sabato calcistico inglese è arrivata la prima vittoria di Frank Lampard come manager del Chelsea: i Blues hanno vinto in casa del Norwich grazie alla doppietta di Tammy Abraham e al goal del talentuoso esterno Mason Mount. Jorginho & co sono andati sempre in vantaggio ma hanno mostrato ancora una grande fragilità difensiva: l'ex capitano della squadra londinese dovrà lavorare molto per migliorare il lavoro della sua retroguardia.