La Premier League continua a regalare grandi emozioni e clamorose sorprese anche a poche giornate dalla sua conclusione. In attesa di recuperare la partita contro il City, il Brighton si è tolto la soddisfazione di centrare la salvezza battendo in casa l'altra formazione di Manchester: lo United di José Mourinho. Nell'anticipo della 37ª giornata del campionato inglese, giocato all'Amex Stadium, i "Seagulls" hanno infatti firmato un successo che mancava dal lontano 1982. Erano infatti 36 anni che la squadra della città a sud di Londra non batteva i Red Devils.

La matematica salvezza della matricola della Manica, conquistata con due turni di anticipo, è arrivata al termine di una partita combattuta e grazie alla rete nel secondo tempo di Pascal Gross: ventiseienne centrocampista tedesco. Per la squadra di Hughton si è trattato dunque di un successo storico e molto importante, Conquistato prima delle due ultime trasferte molto delicate e decisive: quella con il Manchester City e quella con i Reds finalisti di Champions League.

La delusione dello Special One

In casa United, c'è invece molta amarezza per questo passo falso (l'ennesimo con una neopromossa, dopo quelli con Huddersfield e Newcastle), che lascia comunque i Diavoli Rossi a +5 dal Liverpool di Jürgen Klopp: impegnato domenica sul campo del Chelsea.

Atteso dal recupero di Londra con il West Ham, e dall'ultimo turno casalingo di campionato con il Watford, il Manchester United di Mourinho deve cercare di evitare altre sconfitte per non veder compromesso il suo secondo posto. Il tutto a pochi giorni dalla finale di Fa Cup con il Chelsea di Antonio Conte: ultimo atto di una stagione che potrebbe anche concludersi con "zero tituli" per il vulcanico manager portoghese.