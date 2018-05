Il Real Madrid sabato 26 maggio disputerà la finale di Champions League per il terzo anno consecutivo. Zidane ha emulato la Juve di Lippi e il Milan di Capello, che però ne persero due. Klopp cercherà di impedire il tris a Zidane, che se ci riuscisse realizzerebbe un’impresa strepitosa perché è dalla metà degli anni ’70 che una squadra non vince tre Champions in fila (l’ultima fu il Bayern). Insomma un altro grande appuntamento con la storia per i ‘blancos’ che già lo scorso anno riuscirono a ottenere un grande primato. Perché battendo la Juventus nella finale di Cardiff il Real bissò il successo dell’anno precedente e divenne la prima squadra dai tempi del Milan di Sacchi a vincere due Champions in fila. Quel trionfo fu festeggiato alla grandissima a Madrid e i calciatori ebbero un premio speciale. La società per celebrare quella vittoria regalò ai giocatori un costosissimo Rolex Submariner Date.

‘Marca’ ha svelato che oltre al premio in denaro pattuito all’inizio della passata stagione Florentino Perez ha voluto fare un ulteriore regalo alla squadra. Ogni calciatore della rosa ha avuto un Rolex Submariner Date, un orologio da 24.000 euro, pagato circa 14.000 al pezzo, considerato l’ordine di trenta unità. Orologio, splendido, costoso e personalizzato con la scritta ‘Duodecima’, cioè dodicesima. Un costo totale di quasi 800mila euro. Una cifra notevole, ma quasi bazzecole per il Real che solo lo scorso anno dalla Uefa ha ottenuto tra premi e sponsor Uefa 70 milioni di euro.

Gli orologi sono una passione madridista se si pensa che anche Cristiano Ronaldo dopo la Champions vinta nel 2014, in una rocambolesca finale con l’Atletico, decise di regalare ai compagni di squadra un orologio personalizzato. Un bel gesto per la prima Champions conquistata dal portoghese con i ‘blancos’.

I giocatori del Real Madrid, va detto, che ottengono premi importantissimi, ma solo in caso di vittorie. Dovessero perdere la finale di Champions nessuno avrà un bonus. Mentre il successo a Kiev farebbe diventare molto più ricchi tutti i calciatori madridisti, perché ognuno porterebbe a casa 600mila euro.