Povera bimba, come si fa. Antonio Conte non sa darsi pace, il primo pensiero è per la figlioletta di Astori, Vittoria, per la compagna, Francesca, e per la famiglia del calciatore sconvolta dalla morte improvvisa, inattesa, avvenuta a 31 anni per un arresto cardiocircolatorio. Il cuore – dell'uomo e dello sportivo – non ha retto, chissà cosa è successo. Chi se ne frega se il Manchester City e Pep Guardiola hanno dato al Chelsea l'ennesima lezione di calcio. Chi se ne frega se Mou gli fa marameo. Chi se ne frega se la vetta è distante 20 punti e i Blues sono fuori perfino dalla zona Champions (-5 dal Tottenham quarto).

Quando le squadre vanno in campo la notizia del decesso ha fatto il giro del mondo: è rimbalzata da Udine, dove il capitano della Fiorentina è stato trovato senza vita nella stanza d'albergo dove la squadra era in ritiro prima della gara di campionato, fino all'altra parte della Manica. L'ex commissario tecnico della Nazionale è andato in campo con la fascia nera al braccio, la indossavano anche tutti gli altri membri del suo staff in segno di lutto e di profondo dolore per quanto accaduto a quel ragazzi che aveva incontrato tante volte da avversario e poi aveva voluto con sé in Azzurro.