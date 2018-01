La partita di campionato portoghese Estoril-Porto è stata sospesa per motivi di sicurezza, a seguito dei problemi strutturali nel settore nord dell'Estádio António Coimbra da Mota, che ha portato i tifosi dell'Porto a rifugiarsi sul campo durante l'intervallo. La decisione di rinviarla è stata presa dopo quasi un'ora di sospensione e in un momento in cui sembrava che la gara potesse riprendere. Il risultato era di 1-0 per i padroni di casa contro la squadra di Sergio Conceiçao.

Media portoghesi come A Bola e fonti ufficiali di entrambi i club hanno confermato che il rinvio è avvenuto per motivi di sicurezza, a causa di alcune crepe presenti nella struttura dello stadio: la motivazione è stata confermata dai Vigili del Fuoco presenti allo stadio che, dopo aver preso la decisione di procedere con il trasferimento dei tifosi, hanno sottolineato che le crepe subite dall'impianto sportivo erano da ricondurre al terremoto che si è verificato ieri in Portogallo.

Sold-out per l'arrivo del Porto.

Lo stadio di Estoril, con una capienza di circa 5.000 spettatori, ha fatto registrare il sold-out per la partita contro il Porto e questa situazione era stata accolta con stupore dal club locale, dato che di solito non riempie il suo stadio durante tutto l'arco della stagione. L'atmosfera si è surriscaldata con il passare dei minuti soprattutto per il comportamento di entrambe le tifoserie: è possibile vedere dalle immagini televisive come i supporter del Porto abbiano acceso dei bengala sul terreno di gioco durante la sospensione.

La decisione dei Vigili del Fuoco.

La maggior parte dei tifosi ospiti ha lasciato lo stadio molto contrariata poiché non è stato possibile accoglierli nelle altre zone dello stadio e, proprio a causa di questa situazione, dopo più di mezz'ora i Vigili del Fuoco hanno deciso di posizionare nuovamente i tifosi del Porto sulle tribune che presentavano i problemi nella struttura prima di sospendere ufficialmente la gara dopo un'ora di incertezza. Secondo le alcune informazioni, uno dei pilastri di sostegno della gradinata ha ceduto di almeno due centimetri.