Che non fosse la stagione migliore della carriera per Fabio Coentrao lo si era capito da diversi episodi, vedi gli infortuni e lacrime versate in Europa League contro l’Astana dopo la sostituzione; ma quello che è successo ieri sera allo stadio Do Dragoes ha dell'incredibile: si gioca Porto-Sporting, match valido per la 25esima giornata di Primeira Liga, e al 60′, il risultato di 2-1 per la squadra di Sergio Conceiçao quando il pallone finisce in fallo laterale e finisce vicino ad alcuni addetti della Croce Rossa.

In questo momento entra in scena il terzino portoghese che preso dalla fretta di riprendere il gioco per poter recuperare il risultato si ritrova a dover lottare fisicamente con uno dei barellieri per ottenere la sfera visto che l'addetto a bordo campo prima la trattiene e poi la nasconde sotto le gambe. L'ex calciatore del Real Madrid ha una colluttazione fisica con questo signore e da qui nasce una rissa che coinvolge tutti i presenti in campo e in panchina. Non è finita qui: una volta placati è intervenuto il VAR per capire cosa fosse successo e così sono stati allontanati due addetti della Croce Rossa. Nessun provvedimento per l'esterno portoghese. La Video Assistant Refree utilizzata per eventi esterni al campo non l'avevamo mai vista ma, come si dice, c'è sempre una prima volta.

Vince il Porto 2-1 sullo Sporting: decide Brahimi.

Uno dei super-classici della Primeira Liga ha visto il Porto battere lo Sporting per 2 a 1 grazie alle reti di Ivan Marcano e Yacine Brahimi che hanno reso vano il goal di Rafael Leao. La squadra di Jorge Jesus non è riuscita a equilibrare il risultato nonostante la buona spinta nel finale: un palo di Bryan Ruiz, una super parata di Casillas e un tiro alle stelle da buona posizione di Leao hanno permesso a Sergio Conceiçao & C0. di allungare in testa e mettendo pressione al Benfica che oggi ospita il Maritimo.