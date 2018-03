Per una notte l’Olanda tra grande. A Ginevra Ronald Koeman vince la sua prima partita da c.t. e lo fa contro il Portogallo campione d’Europa, che ha schierato sin dall’inizio Cristiano Ronaldo, rimasto a secco. Il 3-0 è pesante per Fernando Santos, che ha fatto esordire Mario Rui del Napoli. Cancelo è stato espulso. In campo solo nel secondo tempo il milanista André Silva.

Depay apre la sfida

Allo ‘Stade de Genève’ si sfidano il Portogallo e l’Olanda. La doppietta di Cristiano Ronaldo, segnata nei minuti di recupero, aveva trasformato una serata deludente per il Portogallo in una serata esalante, il rocambolesco successo sull’Egitto era stato accolto con passione in patria. Mentre nel suo esordio da selezionatore tre giorni fa Koeman era stato sconfitto in casa dall’Inghilterra. Entrambe le squadre schierano quasi tutti i titolari. L’Olanda gioca con maggior convinzione e passa già all’11’ con Memphis Depay, che chiude un’azione bellissima creata dal difensore Ake e proseguita da Van de Beek. L’attaccante del Lione con una girata batte il compagno di club Lopes.

Babel e Van Dijk

Il Portogallo ci prova, ma non riesce a creare pericoli. L’Olanda raddoppia poco dopo la mezz’ora con Babel che anticipa con arguzia i centrali avversari sfrutta un assist di testa di De Ligt e raddoppia. Nel recupero del primo tempo arriva il gol del 3-0. De Ligt è ancora uomo assist, il marcatore è Van Dijk, il difensore passato al Liverpool per oltre 80 milioni di euro lo scorso gennaio.

Espulso Cancelo

Recuperare diventa quasi impossibile. Le possibilità di pareggiare vengono cancellate al 62’ dall’interista Cancelo che viene ammonito nuovamente e lascia i compagni di squadra in 10. Mario Rui gioca tutta la partita, André Silva invece ha giocato solo il secondo tempo, mentre a Cristiano Ronaldo sono stati risparmiati gli ultimi ventidue minuti. Con l'Olanda ha esordito Justin Kluivert.