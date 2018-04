Saranno 4 giornate di fuoco, c’è poco da dire. Il campionato italiano, mai come in questa stagione, riserverà sicuramente fino all’ultima giornata tantissime sorprese ed emozioni. La lotta salvezza, la battaglia per accaparrarsi un buon posto in Champions, una posizione ottimale per la qualificazione in Europa League, ma soprattutto la corsa scudetto. Il tricolore è, ora più che mai, una questione tra Juventus e Napoli che dopo la vittoria nello scontro diretto a Torino, pare essere davvero favorito per la conquista del titolo. Una cavalcata che è stata contrassegnata dai gol dell’attacco azzurro, l’equilibrio in campo, gli automatismi perfetti che a livello tattico hanno reso i partenopei una delle squadre più belle da vedere, ma soprattutto la difesa.

Già, perchè oltre ai gol di Koulibaly, c’è da segnalare anche un ottimo rendimento della stessa retroguardia proprio dal punto di vista della resistenza nel non prendere gol per un determinato numero di partite. Reina infatti, risulta essere il portiere con il numero di partite più alto senza aver preso gol. Vediamo allora chi sono gli altri estremi difensori che fanno parte di questa speciale top 5.

Reina è il portiere con più gare senza subire gol

Non c’è assolutamente da sorprendersi se la squadra che ad oggi può contare sul portiere che ha lasciato per più partite la sua porta inviolata, ad oggi, sia il Napoli. La squadra azzurra, forte anche di una stabilità tattica che consente anche al centrocampo e all’attacco di retrocedere a supportare la difesa in contrasto alle azioni offensive avversarie, è rimasta senza subire gol per ben 18 partite, 17 delle quali con Reina in porta. Infatti solo nel pareggio 0-0 al ‘Bentegodi’ contro il Chievo, il portiere spagnolo ha lasciato spazio a Sepe.

in foto: Nei mesi di ottobre e gennaio Reina ha lasciato la porta del Napoli inviolata per 3 gare di fila (Transfermarkt)

Per il resto, l’ex estremo difensore del Liverpool, ad oggi è il primo in Serie A ad aver mantenuto, più di tutti, per il più alto numero di partite, la porta inviolata. La più alta striscia di partite consecutive senza subire gol invece è stata di 3: ad inizio stagione nel mese di ottobre nelle gare contro Cagliari (3-0), Roma (0-1) e Inter (0-0), ma anche tra dicembre e inizio gennaio contro Crotone (0-1), Verona (2-0) e Atalanta (0-1).

L’importanza di Handanovic tra i pali

Ma in questa stagione caratterizzata dall’ottimo rendimento di Juventus e Napoli, non possiamo di certo dimenticarci l’ottimo inizio dell’Inter di Spalletti. La squadra neroazzurra infatti, ad inizio 2018, ha perso diversi punti che non le hanno permesso di tenere ben salda la testa della classifica conquistata grazie soprattutto ai gol di Mauro Icardi, ma anche alle parate di Samir Handanovic. Il portiere sloveno si conferma comunque uno dei portieri più affidabili del nostro campionato e risulta essere secondo alle spalle di Reina per numero di partite in cui è riuscito a lasciare la propria porta inviolata. Ben 16 per l’ex Udinese in un totale di 34 partite giocate in Serie A (tutte).

in foto: La fase cruciale della stagione dell’Inter (Transfermarkt)

Dal 9 dicembre al 4 aprile, è andato in scena il vero epilogo di una stagione neroazzurra. Basti notare infatti, che dal pari (0-0) con la Juventus del 9 dicembre, all’11 febbraio, l’Inter non ha più vinto una partita prima del successo con il Bologna. Ma il vero capolavoro di Handanovic avviene dopo la sconfitta a ‘Marassi’ con il Genoa dove l’estremo difensore interista, lascia, per le successive 5 gare consecutive, per 5 volte la sua porta inviolata. Contro Benevento, Napoli, Sampdoria, Verona e Milan, Spalletti è riuscito a guadagnare ben 11 punti.

Alisson continua a stupire

No, non vogliamo assolutamente considerare i 9 gol subiti in trasferta dalla Roma in Champions tra quarti di finale e semifinale contro Barcellona e Liverpool. Già, perchè se avessimo considerato questi, oggi forse la squadra giallorossa conterebbe su uno dei portieri con il maggior numero di gol subiti nell’ultimo periodo. E invece in Serie A, Alisson si può permettersi di piazzarsi al terzo posto in classifica per numero di gare senza subire gol. Il portiere della squadra di Spalletti infatti, è stato il vero e proprio protagonista della stagione dei ragazzi di Di Francesco in cui si è distinto per numero di parate, un alto gare senza subire gol in Serie A, ben 15 e soprattutto quella dinamicità tra i pali che metteva in luce anche l’ottima capacità con il piedi dell’estremo difensore brasiliano. Per lui, importanti, sono state le gare in trasferta.

Pensate infatti che la Roma, lontano dall’Olimpico, ha subito soltanto 9 gol. Il numero più alto di gol subiti fuori casa è stato il 5 novembre al ‘Franchi’ contro la Fiorentina in cui Alisson subì 2 gol nel 2-4 finale in favore dei giallorossi. Uno score importante che metteva in luce una squadra che fa della solidità difensiva di Fazio e Manolas il suo punto di forza e delle parate del brasiliano l’arma in più per non subire gol.

In 7 gare solo 1 gol subito da Sportiello

Non facciamoci adesso condizionare dalla classifica della Fiorentina che però, solo nelle ultime giornate, è riuscita a riprendersi e continuare il sogno, insperato ad inizio campionato, di raggiungere l’Europa League. La squadra toscana infatti, ma nello specifico il suo portiere Marco Sportiello, si trova al momento al quarto posto come partite lasciate senza subire gol dalla Viola. Per il portiere ex Atalanta sono state infatti ben 14 le partite trascorse senza dover raccogliere la palla dalla rete. Dal 18 febbraio, giorno in cui la Fiorentina pareggiò 1-1 sul campo dell’Atalanta però, qualcosa è cambiato ed è mutato soprattutto l’atteggiamento dei ragazzi di Pioli capaci di subire pochissime reti nelle successive 7 gare.

in foto: Da fine febbraio a metà aprile Sportiello ha subito soltanto 1 gol in 7 gare (Transfermarkt)

Soltanto un gol subito nei match successivi contro Chievo (1-0), Benevento (1-0), Torino (1-2), Crotone (2-0), Udinese (0-2), Roma (0-2) e Spal (0-0). Un rendimento fermato poi solo dalla pirotecnica gara del ‘Franchi’ contro la Lazio terminata 3-4 per i biancocelesti in cui però Sportiello ha giocato soltanto 7 minuti (espulso) e dal successivo stop di Sassuolo contro i neroverdi (1-0) in cui lo stesso Sportiello era appunto squalificato.

Perin e Donnarumma a pari merito

Chiudono questa speciale top 5 della classifica dei portieri che sono riusciti a lasciare la propria porta inviolata per il maggior numero di partite, due promettenti stelle (ce lo auguriamo) della prossima Nazionale italiana. Stiamo parlando di Mattia Perin e Gigio Donnarumma che occupano al momento la quinta posizione in classifica con un numero di partite senza subire gol pari a 12. Incredibile soprattutto lo score dell’estremo difensore del Genoa che, con una squadra in lotta per non retrocedere, è riuscito comunque ad ottenere questo ottimo risultato.

Certo, c’è da dire che il capitano della squadra di Ballardini, è stato anche capace di lasciare per 4 volte di fila la sua porta involata nel mese di dicembre contro Fiorentina, Benevento e Torino e alla ripresa del 6 gennaio 2018 contro il Sassuolo. Un’ottima media nonostante le tante sconfitte del Genoa.

Anche per Donnarumma ben 4 le gare consecutive senza subire gol contro Spal, Sampdoria, Roma e Genoa a febbraio e soprattutto quella capacità di negare al Napoli, nello specifico a Milik, il gol che avrebbe fatto impazzire il popolo partenopeo nello 0-0 finale di ‘San Siro’ tra il suo Milan e gli azzurri dello scorso 15 aprile.