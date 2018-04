Simone Verdi e Matteo Politano sono stati i nomi più caldi del mercato invernale della Serie A. Entrambi sono stati nel mirino del Napoli, che non è riuscito a comprare né l’esterno del Bologna né quello del Sassuolo. Il loro passaggio in una grande squadra è stato solo rimandato. Verdi e Politano stanno continuando a deliziare e in questo finale di stagione sono stati grandi protagonisti. Il mercato si avvicina, i motori si stanno accendendo, Napoli e Inter sono pronte a rimettersi a caccia dei due giovani esterni.

Politano, l’uomo che punisce le big

Matteo Politano sta disputando senza dubbio la sua migliore stagione. Al Napoli ci voleva andare, lo aveva detto chiaramente, ma il Sassuolo ha tirato sul prezzo e l’affare è saltato negli ultimi minuti del mercato di gennaio. Le scorie di quei giorni sono durate a lungo e per due mesi l’esterno cresciuto nella Roma ha fatto pochissimo, ma nell’ultimo mese la musica è cambiata. Contro il Napoli è tornato a segnare, si è sbloccato e non si è fermato più. 8 gol in campionato, nelle ultime settimane uno al Milan, uno alla Fiorentina e due al Benevento. Un numero di reti importanti per un esterno offensivo che ha partecipato quasi al 50% dei gol del Sassuolo. In tutta la Serie A solo Icardi è stato più decisivo di lui.

Gol e assist la splendida annata di Verdi

Simone Verdi è un nome conosciuto da più tempo, perché da più anni si parla di questo ragazzo cresciuto nel vivaio del Milan. L’esterno del Bologna disse di no al Napoli, che aveva ratificato la trattativa con il club. Dopo quel no Verdi si è infortunato e non ha giocato per oltre un mese. Questo stop non ha danneggiato particolarmente i numeri del pupillo di Donadoni che ha segnato 8 gol e ha regalato 9 assist vincenti ai compagni di squadra.

Napoli e Inter nel futuro di Politano e Verdi

La prossima estate andranno via da Sassuolo e Bologna i due esterni offensivi. Il Napoli probabilmente ci riproverà, quanto meno per uno dei due. Verdi è un allievo di Sarri, ma aveva rifiutato, a differenza di Politano. Ma oltre che dalla società di De Laurentiis i due giocatori sono anche seguiti dall’Inter, che è alla ricerca di un esterno offensivo. Se Spalletti non arriverà in Champions potrebbe andare via Perisic e si potrebbe con forza puntare su uno dei due italiani, se invece l’Inter si classificherà tra le prime quattro la rosa sarà ampliata. In ogni caso tra Verdi e Politano uno potrebbe fare al caso dell’Inter.

I numeri di Politano e Verdi

Matteo Politano ha un contratto fino al 2022 con il Sassuolo, con cui quest’anno ha segnato 8 gol e servito 4 assist vincenti ai compagni di squadra in 32 partite. Il suo stipendio supera il milione netto a stagione, e pare destinato ad aumentare, considerando che il Napoli gli offrì un contratto più vantaggioso. Mentre Simone Verdi, che ha partecipato in modo attivo 17 volte ai gol del Bologna, ha il contratto in scadenza nel 2021, ma guadagna ‘solo’ seicentomila euro a stagione.