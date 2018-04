Per un Berardi irriconoscibile e in crisi di prestazioni, il Sassuolo si gode un super Politano. Il duttile attaccante si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione, con la sua valutazione che continua ad aumentare. Il Napoli dunque dovrà alzare la posta in palio se vorrà assicurarsene le prestazioni nella prossima estate, dopo il fallito assalto di mercato nell'ultima sessione di trattative in una trattativa che ha catalizzato l'attenzione per giorni.

Politano, come è aumentata la quotazione di mercato in un anno

Nella scorsa estate per Politano il Sassuolo ha rifiutato un'offerta di 8 milioni di euro dalla Fiorentina e di 12 dallo Zenit. La dirigenza neroverde è stata lungimirante vedendo nel classe 1993 un calciatore capace di far incassare un discreto tesoretto con un'importante plusvalenza rispetto ai 3 milioni di euro spesi nel 2015 per il suo acquisto. Nell'ultima sessione di mercato poi ecco l'offerta del Napoli che ha messo sul piatto poco più di 25 milioni cash, più il prestito di Ounas (nell'operazione anche l'acquisto di Farias da girare poi ai neroverdi). Alla fine però tutto si è concluso con un nulla di fatto, perché le parti non hanno chiuso l'operazione nei tempi previsti.

Quanto vale ora Politano

La cifra che in realtà sembrava esagerata per la valutazione di Politano, negli ultimi mesi è addirittura aumentata. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, ora il Sassuolo per il duttile attaccante che ha un contratto in scadenza fino al 2022, potrebbe chiedere 30 milioni di euro cash. Una somma importante, per un calciatore per il quale le pretendenti di mercato sono aumentate, con Roma e Milan pronte a sondare il terreno per lui.

in foto: I dati stagionali di Politano (foto Whoscored.com)

Perché Politano vale 30 milioni

Sicuramente sulla nuova valutazione di mercato di Politano hanno influito le recenti prestazioni del ragazzo che ha realizzato due splendidi gol contro Napoli e Milan che hanno regalato al Sassuolo due punti pesantissimi. A prescindere dalle reti, il classe 1993 ha dimostrato di essere cresciuto anche dal punto di vista del temperamento, al punto da prendere per mano una formazione che non sta vivendo un periodo particolarmente fortunato. La duttilità e le doti tecniche e balistiche di Politano non sono mai state in discussione, ora c'è anche altro per un calciatore che sembra pronto anche per il grande salto e la conquista di una maglia della Nazionale.