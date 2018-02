Kieron Dyer è un nome noto per gli appassionati del calcio inglese. Sedici stagioni in Premier League, dieci con il Newcastle, trentatré partite con la nazionale, con cui ha preso parte a un Mondiale e a un Europeo. Da qualche stagione Dyer non gioca più, ma adesso è tornato in auge. Il ‘Daily Mail’ ha pubblicato una serie di anticipazioni della sua autobiografia ‘Old Too Soon, Smart Too Late: My Story’, cioè ‘Vecchio troppo presto, intelligente troppo tardi, la mia storia’, che susciterà un mare di polemiche.

I calciatori inglesi e il gioco d’azzardo

L’ex del Newcastle con dovizia di particolari ha raccontato tanti episodi, ma ha evitato di fare il nome di un compagno di squadra a cui ha spillato tanti soldi. Dyer ha rivelato che Michael Owen faceva da banco con i compagni di squadra, quando nel 2002 si tennero in Giappone e Corea i Mondiali. L’ex ala sostiene di aver vinto parecchio, e scommise anche contro l’Italia

Adoravo trovarmi in nazionale con un compagno. O era il più sfortunato che abbia mai visto o il peggiore di sempre. Ero felice di ‘rubargli’ i soldi. Sotto Eriksson non è stato mai chiamato, ma quando divenne c.t. McLaren fu un ‘bonus’. Ogni volta lo sfasciavo in ritiro. Ma ancor prima giocavamo con Owen, Sheringham, David James, Bridge e ogni tanto Fowler. Quando ci fu il Mondiale del 2002, Michael Owen faceva il banco e vinsi 30mila sterline. Mi diede 16 contro 1 la vittoria della Corea del Sud sull’Italia, accadde e vinse tantissimo. I livelli che abbiamo raggiunto a Euro 2004 e in alcune gare delle Qualificazioni di Euro 2008 sono stati ridicoli. Scommettevamo somme ingenti. Non c’erano limiti su ciò che scommettevamo, tenevamo un registro. Le somme divennero assurde. In una sera passai da un debito di 46mila sterline a un guadagno di 50mila.

Dyer e la storica litigata con Bowyer

Dyer è passato alla storia anche per una rissa con Lee Bowyer, non uno stinco di santo, i due se le diedero di santa ragione. La cosa incredibile fu che Dyer e Bowyer erano, in quel momento, compagni di squadra con il Newcastle