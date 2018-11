Pogba tornerà alla Juventus? E se sì, quando lo farà? Nel mercato di gennaio o nel prossimo calciomercato estivo? Da mesi si parla del gran ritorno del francese in bianconero, alimentato anche dalle ultime parole del francese che però, come fa in campo con le sue giocate, ha sorpreso tutti e ha dichiarato amore al Manchester United, forse non sarà eterno, ma con questo post su Instagram il venticinquenne centrocampista si è tolto dal mercato.

Pogba in love con il Manchester United

Dopo il successo ottenuto in casa del Bournemouth la situazione in classifica per i Red Devils è notevolmente migliorata, la zona Champions non è lontanissima e Pogba ha pensato bene di cambiare look. Dopo averlo fatto il francese ha postato la sua nuova chioma su Instagram, salta subito all’occhio il cuoricino disegnato vicino all’orecchio. A corredo, in quel post, ha scritto: “Spezzami il cuore e io ti amerò ancora”, se qualcuno poteva avere dei dubbi sul destinatario di quella frase, il giocatore li ha tolti, perché ha taggato il Manchester United.

Il ritorno a Torino di Pogba

Mercoledì sera Paul Pogba tornerà allo ‘Stadium’ e sfiderà la Juventus, facile prevedere applausi e un’ovazione per lui, anche se al momento dell’addio gli arrivarono un po’ di frecciatine. Ma Pogba in queste ultime settimane ha voluto ribadire il suo amore (pure) per i colori juventini. In una recente intervista a ‘RCM’ ha dichiarato: