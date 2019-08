Continua il periodo di conflitto tra i tifosi del Manchester United e Paul Pogba. Dopo le vicende della scorsa stagione, quando un tifoso all'ultima giornata gli disse "Adesso puoi andare dove vuoi", anche l'inizio dell'annata calcistica è iniziata in maniera piuttosto burrascosa tra i supporter dei Red Devils e il centrocampista francese: al centro sportivo di Carrington è comparsa la scritta "Pogba out" su un cartello nera con uno spray rosso su un cartello situato all'ingresso del campo di allenamento dello United e aumenta ancora di più il livello di scontro tra le parti.

Dopo gli insulti razzisti, che il calciatore campione del mondo ha subito sui social network dopo aver sbagliato un calcio di rigore in casa del Wolverhampton, ecco che continua questa guerra che sembra essere ormai infinta tra le due parti e ora i fan del Manchester United hanno rincarato la dose invitando il giocatore ad andare. La scritta contro l'ex calciatore della Juventus è stata fatta su cartello che indica il divieto ai giocatori di fermarsi in quella zona per firmare autografi con i fan. È l'ultimo incidente in una settimana convulsa per il centrocampista francese, che ha già dovuto affrontare con un forte messaggio di lotta al razzismo. Dopo un’estate rovente, nella quale spesso si è parlato di un suo possibile addio alla Premier League, non è escluso che questa escalation di episodi negativi possa clamorosamente riaprire la porta a una sua partenza, visto che nei maggiori campionati europei il mercato in entrata resterà aperto fino al 2 settembre: ci sarà davvero spazio per una sua partenza last-minute?