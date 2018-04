Sperava di vivere senza dubbio un’annata molto diversa Pogba, il giocatore francese, pagato un anno e mezzo fa 105 milioni di euro dal Manchester United, quest’anno spesso è stato sbattuto in panchina da José Mourinho e quando ha giocato non ha brillato. Nell’intervista rilasciata a Telefoot l’ex juventino è stato abbastanza diplomatico quando ha parlato delle tante esclusioni e ha detto che le esperienze vissute quest’anno lo aiuteranno in futuro: “Non mi era mai capitato di stare così tanto in panchina nella mia carriera, ma è una cosa che mi può rafforzare”.

Il futuro di Pogba

Mourinho non si tocca. E a più chance di andare via Pogba, che potrebbe finire al Real o tornare alla Juventus. La stagione potrebbe regalare ancora un trofeo allo United e di mercato il venticinquenne calciatore non ha voluto parlarne: “Lasciare lo United in estate? La situazione può cambiare, è ancora troppo presto per capire cosa fare”.

Paul e Mou

L’arte della diplomazia la conosce molto bene il francese che ha glissato quando è stato citato Mourinho, che in più di un’occasione gli ha preferito il giovane scozzese McTominay, ventunenne cresciuto nel vivaio dei Red Devils: “Il rapporto con Mourinho? Non ho problemi con lui, rispetto le sue scelte”.

Sogno Mondiale

Con la nazionale francese il posto fisso Pogba ce l’ha. Deschamps gli ha dato fiducia anni fa e lo ha schierato titolare in Brasile nel 2014 e naturalmente anche nell’Europeo del 2016. Pogba sogna in grande e spera di vincere in Russia, anche se sa che sarà durissima perché sono tantissime le squadre che possono conquistare il trofeo più importante: