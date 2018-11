I grandi atleti sembrano degli eroi, invincibili, indistruttibili, a volte quasi perfetti. In una sola parola inattaccabili. Ma un cavaliere senza macchia e senza paura non esiste. Paul Pogba a 25 anni ha già una bacheca stracolma, ha vinto tantissimo con la Juventus, ha giocato una finale di Champions, ha vinto con il Manchester United, con cui ha vinto l’Europa League, e soprattutto il Mondiale con la nazionale francese. Il discorso fatto da Pogba ai compagni di squadra nell’intervallo della finale alla Croazia è già storia, ma anche il giocatore francese ha un punto debole. Il centrocampista dello United ha paura di nuotare.

Il giocatore dei Red Devils ha una paura che si porta dietro da sempre e che adesso sta cercando di cacciare via: Pogba ha paura di nuotare. Alcuni fidatissimi amici, la scorsa estate mentre trascorrevano assieme le vacanze, lo hanno convinto a risolvere il problema, il francese adesso sta prendendo lezioni di nuoto dallo staff ‘fitness’ del Manchester United.

Pogba con grande coraggio, quello che mette sempre quando scende in un campo di calcio, sta cercando di vincere la paura dell’acqua che ha fin da quando è un bambino. Un portavoce del Manchester United al ‘Daily Star’ ha rivelato tutto e ha raccontato alcuni particolari. Il suo obiettivo ora è quello di fare 10 vasche di fila:

Paul si è reso conto di non avere voluto imparare a nuotare per molti anni e più si va avanti con l’età e più diventa difficile. Ogni volta che lasciava il lettino in vacanza in acqua ci andava solo per rinfrescarsi, senza rendersi conto che avrebbe dovuto fare una bella nuotata. Paul è un po’ ansioso prima di iniziare i suoi allenamenti, ma sta bene. Questa cosa l’ha presa sul serio, l’obiettivo è riuscire a fare a breve anche 10 vasche consecutivamente.