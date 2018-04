Si potrebbe tranquillamente parlare di ‘metodo Raiola‘: inserisci in scuderia un campione, piazzalo a peso d'oro in un grande club, fai in modo che abbia un ingaggio di lusso e poi – non appena arriva il momento giusto dal campo – offrilo ad altre società scatenando un gossip di mercato in cui non si parla che del tuo assistito. E' accaduto con Balotelli in passato quando dopo la vittoria in Premier col Manchester era stato messo sul mercato come il nuovo Maradona, poi con Ibra tanto decisivo per i titoli nazionali quanto pronto ai mal di pancia ad orologeria. Così è successo nel recente passato con Donnarumma al Milan e sta accadendo oggi per Pogba, all'indomani del derby di Manchester dove il francese è risultato l'indiscutibile match-winner.

In mezzo a tutto ciò, i soliti alterchi e le tensioni con le varie società che alla fine devono tutte inchinarsi all'agente perché ha nel suo portafoglio i migliori talenti in circolazione. E nolenti o volenti è con Mino Raiola che pur sempre alla fine si devono fare i conti. Lui lo sa perfettamente e scientificamente innesca bombe di mercato sui suoi vari assistiti, scatenando il pandemonio.

Tutti parlano di Pogba

In questi giorni è il turno di Paul Pogba, l'ex Juve arrivato a Manchester per 100 milioni e oggi protagonista di una serie di gossip e retroscena che lo tengono al centro del ring del mercato internazionale. Nella più classica delle tradizioni di Raiola: in male o in bene poco importa, ciò che importa è che si parli dei suoi giocatori.

Il botta e risposta con Guardiola

Su Pogba è in corso un battibecco al veleno tra Raiola e Guardiola: uno dice di non aver mai proposto il prioprio giocatore ai Citizens, l'altro rincara la dose aggiungendo anche il nome di Mkhitaryan altro assisto di Mino.

Verso il Psg, in cambio di Neymar

In mezzo, i gossip su eventuali scelte future di Mou che vorrebbe – stando alla stampa inglese – utilizzare il francese più un altro giocatore, come ad esempio Martial, da proporre al Psg per avere in squadra Neymar.

L'ultimo gossip: offerto al Real

Silenzi, conferme e smentite. E infine l'ultimo botto di mercato – e siamo solamente ad aprile: Paul Pogba a gennaio era stato offerto anche al Real Madrid che rifiutò. A dirlo è l'autorevole ‘Sports Illustrated‘ che spiega anche perché poi l'affare non sarebbe andato in porto: i blancos non hanno intenzione di coprire uno stipendio da circa 15 milioni di euro e soprattutto ritornare su un giocatore che avrebbero potuto acquistare inserendosi nella trattativa Juve-Manchester

Balotelli, il futuro di SuperMario

Verso la MLS dagli Washington DC

Per capire il ‘metodo Raiola' fino in fondo è il caso di tornare anche su un altro suo assistito, Mario Balotelli. In questi giorni, infatti, anche sull'attaccante italiano è tornato il gossip di mercato: lascerà il Nizza ma non per tornare in Italia bensì per sbarcare in MLS. In America ci sarebbe la franchigia degli Washington DC pronti ad acquistarlo a peso d'oro e presentarlo come il colpo di mercato della nuova proprietà. Nessuno smentisce, tutti ne parlano e Raiola tira le fila dietro le quinte. Come sempre.