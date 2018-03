Paul Pogba sa perfettamente quanto vale giocare nella Juventus soprattutto quando la società crede in te e nelle tue qualità. Perché l'ex bambino di Manchester diventato uomo a Torino e tornato allo United da campione ha affrontato tutto ciò che oggi sta vivendo un altro giovane fenomeno in bianconero, Paulo Dybala. Sul quale la Juventus conta moltissimo.

Il centrocampista francese non a caso elegge proprio la Joya argentina quale prossimo talento da seguire con attenzione e che darà soddisfazioni enormi al momento alla Juventus, poi all'Argentina e un domani chissà, a chi deciderà di acquistarlo a peso d'oro per strapparlo ai bianconeri. Un po' come è accaduto per Pogba.

L'elogio di Paulo Dybala

Intervistato in esclusiva da ‘TyC Sports', il francese ha speso parole importanti per il suo ex compagno di squadra Paulo Dybala. Senza nascondere la stima verso l'argentino che sta dimostrando di avere superato il periodo negativo per esplodere proprio nel momento decisivo della stagione

E' davvero un giocatore di altissimo livello, di fama mondiale: sono sicuro che nei prossimi anni migliorerà e diventerà ancora più forte. Oltre a questo è anche un buonissimo amico, gli voglio molto bene e son certo che ce la farà.

Il periodo cupo di Manchester

Il tutto mentre proprio Pogba a Manchester sta vivendo il suo periodo più difficile, con un rapporto tesissimo con Mourinho, tanta panchina e molte incomprensioni. Visto che dopo l'acquisto a tre cifre, il francese non ha mai ricompensato club e tifosi con prestazioni all'altezza.

L'elogio di Messi e Neymar

Ma per il francese i pensieri sono tutti per altri campioni, da Messi a Neymar, giocatori con cui prima o poi vorrebbe giocare