Prima la commozione con il saluto ai tifosi dello Stadium e l'abbraccio in lacrime con Allegri, e poi la festa con tanti sorrisi. Andrea Barzagli dopo Juventus-Atalanta, ha celebrato il suo imminente ritiro dal calcio giocato con un party esclusivo a cui hanno preso parte gli amici più stretti e i giocatori bianconeri con le loro famiglie. Non è sfuggita, anche grazie ad una foto circolata sui social, la presenza di Paul Pogba, ex compagno di Barzagli e sogno di mercato della Juventus. Una situazione che inevitabilmente ha fatto sognare i tifosi bianconeri che sognano il ritorno del francese.

in foto: https://www.instagram.com/p/Bxq–L9FisYW/

Paul Pogba a Torino per la festa di addio al calcio di Andrea Barzagli

Dopo il fischio finale di Juventus-Atalanta, e il saluto di tutto il pubblico dello Stadium, Andrea Barzagli ha voluto celebrare il suo addio al calcio a fine stagione con un party esclusivo alle Ogr di Torino. Una festa a cui hanno preso parte tutti i calciatori della Vecchia Signora, accompagnati dalle rispettive famiglie e amici del difensore pronto ad una nuova avventura in panchina. Il classe 1981 ha invitato anche diversi ex compagni, come Llorente e Pogba. Quest'ultimo ha salutato il bianconero con una foto relativa ai tempi della Juventus accompagnata dalla didascalia: "Grande uomo e grande calciatore. E ora? Sicuramente sarai top qualunque cosa farai. Sei un esempio per tutti i calciatori". E la presenza torinese di Paul Pogba ha inevitabilmente fatto sognare i tifosi della Juventus.

Juventus, il ritorno di Paul Pogba è il sogno di mercato dei tifosi

Il popolo bianconero si è scatenato sui social, leggendo nella presenza di Pogba a Torino un possibile segnale del suo ritorno alla Juventus. Da mesi ormai il nome del campione del mondo francese viene accostato in sede di mercato alla Vecchia Signora. D'altronde il futuro al Manchester United, del centrocampista è tutt'altro che scontato: nonostante un contratto fino al 2021, la mancata qualificazione alla prossima Champions potrebbe essere un altro segnale del possibile addio all'Inghilterra del classe 1993 reduce da una stagione dai due volti, con il parziale riscatto dopo l'inizio difficile con Mourinho.

Dove giocherà Pogba, le ultime notizie di mercato sul futuro del francese

Tra il dire e il fare ci sono però le richieste di mercato dei Red Devils che chiedono per il centrocampista almeno 90 milioni. Una cifra che la Juventus potrebbe decidere di investire, solo dopo qualche sacrificio che potrebbe portare alla cessione di alcuni big. Senza dimenticare inoltre che su Pogba c'è forte il Real Madrid che può contare anche sull'appeal del connazionale Zidane. Le merengues sembrano essere in pole per il calciatore che potrebbe diventare uno dei colpi di mercato super della prossima sessione di trattative.