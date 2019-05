Bruttissimo episodio in occasione della sfida tra Viterbese ed Arezzo valida per il playoff di Serie C. Il presidente della formazione ospite Giorgio La Cava ha subito una violenta aggressione, che gli ha fatto perdere i sensi. Trasportato in ospedale per accertamenti, il patron aretino si è ripreso con le ultime notizie sulle sue condizioni che sono arrivate dal ds Pieroni, che ha voluto anche predicare calma per evitare possibili ritorsioni.

in foto: https://www.facebook.com/SSArezzo/photos/a.265099670263022/1903839113055728/?type=3&theater

Attimi di paura per il presidente dell'Arezzo Giorgio La Cava in quel di Viterbo. L'imprenditore presentatosi in terra laziale per seguire la sua squadra nella sfida valida per i playoff di Serie C, si era recato come sempre sotto il settore ospiti per salutare i tifosi amaranto. Mentre tornava negli spogliatoi, La Cava è stato prima insultato e poi aggredito alle spalle. Secondo quanto riportato da "La Nazione", il patron sarebbe stato colpito da un pugno rimediando così alcune escoriazioni alla testa. Dopo aver perso i sensi il dirigente è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Fortunatamente, La Cava non ha riportato gravi conseguenze e subito gli altri dirigenti hanno provveduto a comunicare ai tifosi dell'Arezzo presenti allo stadio le condizioni del presidente anche per evitare possibili "vendette".

Anche il direttore sportivo della squadra aretina Ermanno Pieroni sui social ha invitato tutti alla calma a fine primo tempo: "Il Presidente sta bene, restiamo tranquilli, pensiamo solo a sostenere la squadra. Non cadiamo in eventuali tranelli di provocazioni. Il secondo tempo che dobbiamo ancora giocare, rappresenta per tutti noi un anno di sacrifici. Rimaniamo tranquilli e pensiamo a non fare il gioco degli avversari. Il presidente vi saluta tutti". E sicuramente ora La Cava potrà esultare per il superamento del turno da parte dei suoi ragazzi che hanno battuto la Viterbese 2-0 dedicandogli il successo.