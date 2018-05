L'ex presidente della UEFA e giocatore francese Michel Platini ha rivelato il "trucco" che il più alto organo del mondo calcistico e l'organizzazione della Coppa del Mondo ha utilizzato per facilitare che Francia e Brasile potessero giocare la finale del Mondiale 1998, giocato proprio nel paese transalpino. A distanza di vent'anni una rivelazione che non farà molto bene al mondo calcistico con il torneo intercontinentale che si giocherà in Russia ormai alle porte.

"Una finale Francia-Brasile era il sogno di tutti": questo è il primo pensiero di Platini sul programma France Bleu. Il Comitato Organizzatore, quindi, ammise Platini, usò un "piccolo trucco": lo stratagemma in questione consisteva nel mettere il Brasile e la Francia, rispettivamente nei Gruppi A e C, in modo che non si potessero incontrare prima della finale. E andò proprio così. Si va contro ogni tipo di legge e regolamento predisposto dalla FIFA, e dallo sport più un generale, visto che non è assolutamente permesso aggiustarsi i sorteggi o cercare di indirizzarli dato che le squadre e gli accoppiamenti nei gironi devono essere sorteggiati.

"Abbiamo faticato sei anni per preparare un mondiale, meglio mettersi al riparo da scherzetti imprevisti… Credete che gli altri non abbiano fatto lo stesso?": probabilmente è questo il passaggio che fa più riflettere dell'ex numero uno della FIFA. La finale, come tutti sanno o ricordano, è stata giocata proprio da quelle due squadre e la vittoria andò alla Francia per 3-0 grazie ad una doppietta di Zinedine Zidane e alla rete di Emmanuel Petit.

Adesso, come spesso accade, si alzerà il coro dei "complottisti" di tutto il mondo che ritorneranno su questo torneo e inizieranno a discettare anche su quelli precedenti e successivi: lo stesso Michel Platini, dimissionario presidente dell’UEFA e squalifica fino a fine 2019, non ne esce benissimo dopo queste dichiarazioni ma si presume sia abbastanza consapevole di scatenare un polverone mediatico.