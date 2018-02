Il derby di Barcellona stava per diventare un trappolone per la squadra che domina la Liga. La sconfitta non sarebbe stata dannosa per la lotta al titolo, il vantaggio di Messi e soci è enorme sulle inseguitrici, ma Valverde è imbattuto e sogna di chiudere il campionato senza sconfitte, cosa che non è accaduta mai a nessuna squadra nel campionato spagnolo. L’Espanyol passa al 66’ con Moreno e fa paura al Barcellona, che trova il pari con Piqué a sette minuti dal termine.

Messi parte dalla panchina

Valverde sorprende tutti e manda Messi in panchina, per la prima volta in campionato quest’anno. Il vantaggio su Atletico, Valencia e Real è ampio, la squadra è in corsa su tre fronti e il turnover diventa un obbligo. Fuori anche Jordi Alba, Rakitic e Sergi Roberto. Il Barcellona fatica nel primo tempo. L’Espanyol, che nell’andata dei quarti di Coppa del Re ha già fatto lo sgambetto a Valverde, riesce a bloccare il Barcellona che senza il genio di Messi e la solita fluidità non riesce a innescarsi in attacco.

Piqué risponde a Moreno

Nella ripresa Valverde manda in campo i suoi titolari, ma è l’Espanyol a trovare il gol del vantaggio. Il marcatore è Gerard Moreno che con un colpo di testa batte Ter Stegen. Il Barcellona trema nei momenti successivi e ha tanta paura di perdere. Il pareggio comunque arriva, la firma è di Gerard Piqué che con un perfetto colpo di testa realizza l’1-1 e zittisce la tifoseria dell’Espanyol, che lo ha beccato per tutta la partita. Piqué ha infatti un cattivo rapporto con l’ambiente dell’Espanyol. Il difensore pochi giorni fa, dopo il ritorno dei quarti di Coppa del Re, definì l’Espanyol quelli di Cornellà e con quella frase cercò di mettere in discussione l’appartenenza dell’Espanyol alla città di Barcellona. La società bianco-azzurra si infuriò e chiese anche l’intervento della Federazione, che però non ha preso alcuna posizione.