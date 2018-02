E' nato vicino a Catania, ma il suo cuore non batte per i colori rossoazzurri. Tornato sul palco del Teatro Ariston, in occasione della seconda serata sanremese, Pippo Baudo ha rivelato la sua fede calcistica in un'intervista radiofonica concessa a Radio Kiss Kiss Napoli: "Tifo Juventus da quando avevo tredici anni – ha spiegato il noto presentatore – E' successo a causa di un mio compagno di banco che tifava per il Torino".

Incalzato sulla lotta tricolore e di fronte alla domanda su chi vincerà lo Scudetto, Pippo Baudo ha dimostrato di avere le idee chiare: "Questa lotta al vertice è molto interessante. C’è un Napoli clamoroso che ha questi tre piccoletti in attacco che sono imprendibili. La città di Napoli merita di laurearsi campione d’Italia, così come i tifosi e la dirigenza. Una vittoria dello Scudetto del Napoli potrebbe far bene al calcio italiano".

Sarri e Fiorello.

"Bisogna fare tanti complimenti a Sarri per aver creato una formazione con degli schemi innovativi – ha continuato Baudo – Sarri lo paragono a Fiorello, perché lo schema del Napoli è molto spumeggiante: proprio come lui. Maurizio porta un foglietto di carta in panchina grazie al quale cambia sempre schema. C’è uno studio a tavolino chiaramente e poi in allenamento. Nel corso della partita il Napoli cambia dieci volte schema".

Nel prossimo weekend Sarri sarà atteso dalla sfida contro la Lazio: "Quella del San Paolo sarà una grande partita. Inzaghi è un grande allenatore, ma ci sarà poco da fare contro gli azzurri. La televisione italiana? Oggi vive un momento di grande confusione, con un livello culturale molto basso e questo abbassa anche il livello culturale stesso del paese. La qualità c’è, ma la confezione va cambiata".